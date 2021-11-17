В Сети оценили озвученный в Киеве план США против «Северного потока — 2»

Киев, 17 ноября. Пользователи Сети отреагировали на новость о том, что Соединенные Штаты, несмотря на все официальные обещания, рассчитывают остановить запуск в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскрыл, каким образом Вашингтон планирует добиться своей цели. По словам нардепа, США намерены использовать миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши, чтобы обвинить во всем происходящем Россию. Как считает Рабинович, это даст возможность Вашингтону ввести новые санкции против РФ, и в первую очередь против «СП-2».

Впрочем, пользователи Сети уверены, что если такой план и существует, то он вряд ли будет успешно реализован. Большинство комментаторов отметили, что Германия вряд ли согласится отказаться от «Северного потока — 2», тем более на текущем этапе.

«Да пусть теперь сколько угодно останавливают и сертифицируют — газопровод построен и полностью готов к эксплуатации. Для ввода его в строй нужно просто повернуть рубильник. А вот дефицит газа в Европе в это время растет, как и цена на газ, да и долгосрочные контракты на газ тоже не такие уж долгосрочные, на самом деле. Новые контракты будут заключать уже по новым ценам, которые европейцы сами себе накрутят необдуманными действиями»; «Очень интересно. Хочется посмотреть на аквалангиста, который перекрывает себе кислород»; «Новая экологическая концепция ЕС подразумевает, что газовая генерация соответствует зеленым требованиям. В первую очередь в Европе будут закрывать угольную энергетику. Так что газ Европе будут необходим, и даже в больших количествах, чем раньше»; «"СП-2" скоро запустят вопреки воле США и крикам Украины», — уверены пользователи.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей

Помимо этого, многие комментаторы предположили, что в действительности план США в отношении «СП-2» направлен вовсе не против РФ, а, скорее, против Европы, ведь именно она может пострадать от нехватки газа.

«Ну пусть останавливают. В Европу попадет меньше газа, зато по гораздо большей цене. "Газпром" в накладе не останется»; «Вот я не понимаю: ну, давайте тогда поможем США убить экономику ЕС. В чем проблема? Ну не нужен им "СП-2", отдадим газ другим! И продавать будем на границе РФ-Украина, а далее — хоть в ведрах»; «Если США хотели монопольно поставлять газ Европе, то почему они теперь гонят свой газ в Азию? На самом деле, они не хотят, чтобы Европа получала дешевый газ. Тогда ее товары были бы неконкурентоспособными»; «США ослабляют высокими ценами на энергоносители своего экономического конкурента — Евросоюз. Украина разомлела, полагая, что США защищают ее интересы. В результате Украина будет покупать по всему миру энергоресурсы по ценам, которые поставят ее вне конкуренции на рынке товаров. США убивают двух зайцев: Евросоюз и Украину», — предполагают комментаторы.

ФБА «Экономика сегодня» /

В тоже время некоторые пользователи Сети высказали мнение, что версия депутата Вадима Рабиновича кажется слишком надуманной. Они предположили, что это лишь очередная попытка Украины привлечь внимание к себе и попытаться заблокировать «СП-2».

«Сколько бы ни пытался Киев отвлечь население Украины от внутренних проблем в стране, раскручивая миф о российской угрозе, но зима-то все равно придет. Уже сейчас закрываются школы и сады, потому что нечем отапливать. А что дальше будет? Русофобией людей в мороз не согреть»; «Так это Рабинович пишет Западу планы. Теперь понятно почему они часто напоминают анекдот»; «Рабинович пусть выдохнет: план, конечно, хороший, но весьма сомнительный. Никто "Северный поток — 2" останавливать не собирается. Мечты, мечты»; «Главное, чтоб Украина покупала газ по рыночным ценам с молекулами свободы и полностью почувствовала, что такое "Украина цэ Европа"»; «Усилия Украины в борьбе против "СП-2" ей еще аукнутся, и очень больно. Германия, и Австрия, надолго запомнят, как Украина палки вставляла с запуском СП-2», — уверены комментаторы.

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