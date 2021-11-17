Баранец: успешные испытания российского противоспутникового оружия вызвали панику в США

Москва, 17 ноября. Наличие у России возможностей по нейтрализации вражеских космических аппаратов вызвало панику в США. Об этом заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская противоспутниковая система в ходе испытаний успешно поразила нефункционирующий космический аппарат «Целина-Д» на околоземной орбите, передает «Экономика сегодня».

По словам Баранца, прошедшие испытания продемонстрировали возможности России по нейтрализации космических угроз, что вызвало панический страх у американских военных. Эксперт отметил, что ВС РФ могут не только физически уничтожать вражеские спутники, но и выводить их из строя с помощью систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Есть ли у нас сегодня противоспутниковое оружие? Конкретно, не виляя хвостом говорю: есть. Это и ракета «Нудоль», это С-500, это и С-550, которая на подходе. У нас есть и другие системы. Например, наш самолетик МиГ-31 может подниматься чуть ли не до ближнего космоса и оттуда палить по спутнику. Ну, а еще мы можем «вырубать мозги» американским спутникам, не стреляя по ним. Мы просто их вырубим с помощью определенных систем РЭБ», — сказал Баранец.

Баранец выразил уверенность, что США оказались в трудной ситуации, так как способность российской армии противостоять космическим угрозам позволяет Москве устанавливать «новые правила игры».

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что испытания российского противоспутникового оружия якобы «представляют угрозу» Международной космической станции. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров назвал утверждения американского коллеги лицемерными, отметив, что ранее США, КНР и Индия уже проводили подобные испытания.