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Власти Мексики задержали жену главаря картеля «Новое поколение Халиско»

Весь мир
Власти Мексики задержали жену главаря картеля «Новое поколение Халиско»
Global Look Press  /  © / Xinhua

Мехико, 17 ноября. Армия Мексики задержала супругу главаря одного из основных наркокартелей страны «Новое поколение Халиско». Об этом сообщает министерство обороны государства.

Минобороны совместно с Генеральной прокуратурой республики и Национальным разведывательным центром опубликовали заявление, в котором объявляется о задержании некой Росалинды Н., связанной с крупной преступной организацией, в муниципалитете Сапопан штата Халиско. В сообщении говорится, что ее арест является «серьезным ударом по финансовой структуре организованной преступности» в данном штате.

Хотя в документе не называется имя задержанной, анонимный источник, близкий к правительству, сообщил, что речь идет о Росалинде Гонсалес Валенсии, жене Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо, возглавляющего картель «Новое поколение Халиско».

Эль Менчо является одним из самых разыскиваемых наркобаронов. Власти США предлагают вознаграждение в 10 млн долларов за помощь в поимке преступника.

Американское правительство также усилило давление и санкции против предполагаемых участников картеля «Новое поколение Халиско», одной из самых мощных и опасных группировок в Мексике, которая, среди прочего, контролирует часть рынка фентанила.

Гонсалес Валенсия уже была арестована мексиканскими властями в мае 2018 года, однако через несколько месяцев была освобождена после внесения залога.

По словам представителя Управления по борьбе с наркотиками (DEA) Майка Виджила, «королева наркоторговцев», чья семья всегда занималась продажей запрещенных веществ, может быть тесно связана с финансовой деятельностью картеля. Он отметил, что ее задержание делает Осегеру Сервантеса, который опирается на узкий круг доверенных лиц, более уязвимым. Ранее в США были также арестованы двое его сыновей.

Группировка «Новое поколение Халиско», орудующая на обширных территориях Мексики, часто нападает на членов вооруженных сил страны и участвует в столкновениях с другими бандами, включая другой крупный картель «Синалоа».

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