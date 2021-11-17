Власти Мексики задержали жену главаря картеля «Новое поколение Халиско»

Мехико, 17 ноября. Армия Мексики задержала супругу главаря одного из основных наркокартелей страны «Новое поколение Халиско». Об этом сообщает министерство обороны государства.

Минобороны совместно с Генеральной прокуратурой республики и Национальным разведывательным центром опубликовали заявление, в котором объявляется о задержании некой Росалинды Н., связанной с крупной преступной организацией, в муниципалитете Сапопан штата Халиско. В сообщении говорится, что ее арест является «серьезным ударом по финансовой структуре организованной преступности» в данном штате.

Хотя в документе не называется имя задержанной, анонимный источник, близкий к правительству, сообщил, что речь идет о Росалинде Гонсалес Валенсии, жене Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо, возглавляющего картель «Новое поколение Халиско».

Эль Менчо является одним из самых разыскиваемых наркобаронов. Власти США предлагают вознаграждение в 10 млн долларов за помощь в поимке преступника.

- Una verdadera papa caliente le acaba de caer al fiscal Gertz florero



- No termina de dar solución a sus casos y peor aún,a sus asuntos familiares y .



- Hoy la @SEDENAmx le hizo la chamba capturando a Rosalinda "N" esposa de El Mencho líder del CJNG



- Andaba como zenaida



. pic.twitter.com/Zy7lGfZ9U3 — José Roberto... #ReformaElectricaVa .... (@DEMIANRIVERA) November 16, 2021

Американское правительство также усилило давление и санкции против предполагаемых участников картеля «Новое поколение Халиско», одной из самых мощных и опасных группировок в Мексике, которая, среди прочего, контролирует часть рынка фентанила.

Гонсалес Валенсия уже была арестована мексиканскими властями в мае 2018 года, однако через несколько месяцев была освобождена после внесения залога.

По словам представителя Управления по борьбе с наркотиками (DEA) Майка Виджила, «королева наркоторговцев», чья семья всегда занималась продажей запрещенных веществ, может быть тесно связана с финансовой деятельностью картеля. Он отметил, что ее задержание делает Осегеру Сервантеса, который опирается на узкий круг доверенных лиц, более уязвимым. Ранее в США были также арестованы двое его сыновей.

Autoridades mexicanas detuvieron este martes a Rosalinda González Valencia, la esposa del fundador del temido CJNG. Con esto, el único de la familia Oseguera González que está libre es “El Mencho”. Sus dos hijos también están en la cárcel https://t.co/jZf6EC78LN pic.twitter.com/HJU1U1obtw — SinEmbargo (@SinEmbargoMX) November 16, 2021

Группировка «Новое поколение Халиско», орудующая на обширных территориях Мексики, часто нападает на членов вооруженных сил страны и участвует в столкновениях с другими бандами, включая другой крупный картель «Синалоа».