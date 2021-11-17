Экономист Межевич оценил достижения бывших советских республик после развала СССР

Санкт-Петербург, 17 ноября. Прошло практически 30 лет с момента распада СССР. По-разному сложилась судьба республик, входивших в состав огромного государства. О том, насколько успешно они сумели воспользоваться независимостью, речь шла в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Эксперты Северо-Западного института управления РАНХиГС и Российской ассоциации прибалтийских исследований представили доклад о постсоветском этапе жизни Латвии, Литвы и Эстонии «Вверх по лестнице, которой не было. Тридцать лет постсоветской Прибалтике», который и стал темой для обсуждения.

Как отметил профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич, было бы неплохо понять, что же произошло за эти 30 лет в целом на постсоветском пространстве и чего добились теперь независимые страны.

«Что получилось через 30 лет? Вот мы в России более менее представляем, что происходит у нас. Наши друзья в Республике Беларусь по-разному оценивают, но знают, что у них происходит. Соответственно, это очень здорово, но нам бы понять, что происходит в масштабах всего бывшего СССР. Все-таки до того, как мы распались, мы с большинством народов, входивших в состав СССР, имевших союзные республики, прожили очень много времени. И это не только советское время, но это еще и досоветское время, имперское время. Ну с той же Прибалтикой мы вместе прожили с Петра Великого. То есть более, чем достаточно. Поэтому нам это интересно! И самое главное, чужой опыт — это основание для того, чтобы не делать чужих ошибок», — считает эксперт.

Россия, по его мнению, допустила за 30 лет много промахов, однако это случалось не всегда по ее вине. Порой ошибки вежливо продвигались, подкладывались и рекламировались западными «друзьями» и партнерами.

«И с этим, конечно, пора заканчивать. И в общем наш государственный курс именно так и направлен, что мы с этим фактически закончили. Но опять же надо понимать, а что было и на что надеялись наши соседи и партнеры», — рассуждает Межевич.

Он напомнил, что 30 лет назад Эстония, Латвия и Литва были самыми успешными и самыми богатыми республиками СССР. Поэтому сегодняшние заявления лидеров Эстонии, Латвии и Литвы о том, что они первые на постсоветском пространстве, отдают лукавством.

«Мы должны им отвечать: ну, и чудесно, да, вы первые, вы по прежнему в среднем на душу населения по ключевым показателям богаче россиянина, белоруса, украинца, казаха или азербайджанца. Но вы и 30 лет назад были первыми! И это их очень огорчает, что мы вот так вот оцениваем им успехи. А например, вот то, что достиг значительных результатов Казахстан или Азербайджан — это другое. Потому в СССР они явно отставали. Но то, что произошло с Грузией, Арменией достаточно понятно и предсказуемо. То, что произошло с Украиной — это непонятно и непредсказуемо, но оно произошло. Тот, кто больше всех и громче всех, включая моих любимых балтийских соседей кричал о том, что мы кузница, и житница, и здравница, оказался в самом сложном положении», — констатирует экономист.

В рамках дискуссии бакалавр СПбГЭУ, магистрант факультета международных отношений СПбГУ Никита Сеник сопоставил экономики прибалтийских стран и Белоруссии.