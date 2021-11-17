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Жители Сирта поддержали выдвижение сына Каддафи в президенты Ливии

Весь мир
Жители Сирта поддержали выдвижение сына Каддафи в президенты Ливии
ФБА «Экономика сегодня»  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Сирт, 17 ноября. Сторонники кандидата в президенты Ливии Сейфа аль-Ислама Каддафи организовали движение в поддержку его предвыборной кампании.

Сын покойного лидера Муаммара Каддафи в воскресенье зарегистрировался в качестве претендента на пост главы страны. Необходимые документы он отнес в отделение Высшей избирательной комиссии в городе Сабха.

Известие о баллотировании Сейфа аль-Ислама в президенты тепло встретили жители Сирта, родного города его отца. Граждане вышли на массовые гуляния, подняв зеленые флаги Джамахирии. Некоторые несли в руках портреты полковника и Каддафи-младшего.

Местные активисты пообещали поддержать политика на протяжении всей предвыборной кампании, которая завершится голосованием 24 декабря. С этой целью организовано движение сторонников.

В среду, 17 ноября, Сейф аль-Ислам Каддафи выступил с первым в новом статусе заявлением. Он призвал всех граждан Ливии участвовать в предстоящем плебисците, указав на его важность для восстановления и стабилизации страны.

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