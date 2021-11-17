Пасынок Джигарханяна пожаловался на скудное наследство, которое осталось после актера

Москва, 17 ноября. Пасынок покойного режиссера и педагога Армена Джигарханяна, бизнесмен Степан Джигарханян, рассказал о расходах на похороны и памятник артиста. По словам предпринимателя, наследство актера не покрыло эту сумму.

Джигарханян скончался в ноябре прошлого года, и многие думали, что близкие артиста обогатились за счет наследства. Однако пасынок актера опроверг это мнение в эфире шоу Первого канала «Пусть говорят».

По словам бизнесмена, он узнал о наследстве через полгода после смерти артиста, и оно оказалось довольно скудным. Нотариус запросил сведения о финансах режиссера по заявлению предпринимателя и выяснил, что Джигарханян оставил после себя пять счетов, на одном из которых лежали 5 тысяч рублей, а на другом — несколько пенсий. Остальные счета были пусты. Из недвижимости актер оставил после себя лишь однокомнатную квартиру за МКАД.

«Вся процедура похорон, демонтажа памятника, расходы на его установку… Все эти процедуры оказались по стоимости больше, чем само наследство», — пожаловался пасынок артиста.

instagram.com / @st_jigar

Степан Джигарханян уверен, что все деньги со счетов его отчима присвоила третья жена режиссера — пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, пишет Teleprogramma.pro. По мнению бизнесмена, актер расстался с ней в самый выгодный для нее момент.

«После этого его здоровье стало резко ухудшаться, все эти 18 госпитализаций, частные клиники, доктора, памятники и похороны… Она бы пошла по миру! И сейчас бы плакалась», — убежден предприниматель.

Памятник Армену Джигарханяну, похороненному на Ваганьковском кладбище, появился на его могиле в первую годовщину смерти. Монумент открыли в присутствии гостей, к которым пасынок артиста обратился с благодарностью.