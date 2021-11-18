В Пакистане ищут наследство основателя государства Мухаммада Али Джинны

Более 3000 индийских паломников получили визы в Пакистан для посещения гурдвар; «Тройка Плюс» обсудила с представителем Кабула ситуацию в Афганистане; Пакистан накрыла «стартаповая лихорадка»; Лахор задыхается под зимним смогом; в регионе Синдх учреждена специальная комиссия по поиску имущества основателя Пакистана Мухаммада Али Джинны; комитет ГА ООН принял резолюцию Пакистана о многостороннем реагировании на все формы дезинформации — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Пакистан выдал 3000 виз индийским паломникам

Верховная комиссия Пакистана по Индии выдала около 3000 виз паломникам-сикхам накануне 552-й годовщины со дня рождения основателя сикхизма Гуру Нанака. После разделения Британской Индии ряд важнейших мест поклонения сикхов оказался на территории Пакистана, в то время как подавляющее большинство последователей этой религии проживают в Индии.

Редчайший пример сотрудничества между двумя странами — Пакистано-Индийский протокол о посещении религиозных святынь 1974 года предусматривает ежегодный приход 3000 индийскими паломниками-сикхами в несколько гурдвар (святилищ) на пакистанской территории во время ноябрьских празднований.

Помимо этого, два года назад Индия и Пакистан открыли «Картарпурский коридор» — безвизовый пограничный переход длиной 4,7 километра, который соединяет Гурдвару Дарбар Сахиб в Пакистане с индийским Панджабом. Считается, что в Гурдваре Дарбар Сахиб находится место последнего упокоения Гуру Нанака.

November 9 marks the second anniversary of the opening of Kartarpur corridor that connects the Gurdwara Darbar Sahib in Pakistan to India.



At the moment, the movement of pilgrims to Pakistan through this corridor has been suspended citing the #COVID19 pandemic since March 2020. pic.twitter.com/Z3bnczOped — The New Indian (@TheNewIndian_in) November 9, 2021

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 «Картарпурский коридор» в прошлом году был закрыт и сейчас возобновил свою работу после 2019 года. Первые паломники пересекли границу 17-го ноября.

«Тройка плюс» призывает Кабул проводить «умеренную» политику

На прошлой неделе в Исламабаде прошла посвященная Афганистану встреча «Тройки Плюс». На ней присутствовали представители России, США, Китая и собственно Пакистана. В кулуарах делегаты встретились с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана, чтобы выслушать его мнение о положении в Кабуле.

В соответствии с совместным заявлением, опубликованным после совещания, государства-участники призвали движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) предпринять шаги по формированию инклюзивного правительства, которое уважало бы всех граждан и обеспечило равные права женщин и девочек на участие в жизни общества.

Присутствовавшие выразили глубокую озабоченность тяжелой ситуацией внутри страны и подтвердили свою неизменную поддержку афганскому народу. «Тройка» приветствовала предоставление мировыми державами помощи разоренной стране и выразила серьезную тревогу в связи с перспективой экономического коллапса и новой волны беженцев. Участники надеются на то, что талибы не допустят использования афганской земли террористами против соседних государств и остального мира. Лидеры саммита указали на необходимость быстрого создания региональных аэропортов, которые будут принимать коммерческие воздушные суда для обеспечения бесперебойного потока гуманитарной помощи.

Prime Minister Imran Khan today met Special Envoys on Afghanistan of Troika Plus countries (US, Russia, China & Pakistan) & emphasized need for urgently addressing humanitarian needs & de-freeze Afghan funds for this purpose pic.twitter.com/18R26RBevQ — Mansoor Ahmad Khan (@ambmansoorkhan) November 12, 2021

Ранее министр иностранных дел Шах Махмуд Куреши заявил, что для международного сообщества крайне важно «избегать ошибок» прошлого и начать позитивное взаимодействие с режимом талибов, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу и новую гражданскую войну.

Группа экспертов ООН приняла резолюцию о борьбе с дезинформацией

Комитет Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций единогласно принял предложенную Пакистаном резолюцию с призывом к многостороннему реагированию на все формы дезинформации. Постановление 25 государств, направленное на борьбу с недостоверными сведениями для защиты прав человека и основных свобод, стало результатом обширных консультаций. Документ будет вынесен на официальное утверждение ассамблеи ООН в следующем месяце. Его авторы особо подчеркивают, что свобода выражения мнений является не только правом, но и ответственностью и что реакция на распространение дезинформации должна соответствовать международным документам в области прав человека.

Today, the 3rd Committee of the GA adopted by consensus Pakistan-sponsored resolution on Countering Disinformation for the Promotion & Protection of Human Rights & Fundamental Freedoms. ????????????????



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Представляя проект, посол Пакистана в ООН Мунир Акрам отметил:

«Современный мир страдает от экспоненциального распространения дезинформации, которая усугубляет социальную рознь, национализм, дискриминацию, разжигание ненависти, стигматизацию, расизм, ксенофобию, исламофобию и связанную с ними нетерпимость. Сегодня технологии, особенно информационные и телекоммуникационные, предоставили поставщикам дезинформации мощнейшие средства для смешения правды и лжи».

Посол Акрам заявил, что его страна будет продолжать использовать все способы для противодействия дезинформации как национальными средствами, так и посредством сотрудничества с государствами-членами ООН и другими заинтересованными сторонами под эгидой Организации Объединенных Наций.

Лахор объявлен самым загрязненным городом в мире

Лахор был объявлен самым загрязненным городом в мире после того, как его Индекс качества воздуха (AQI) поднялся выше 600 единиц (допустимая норма — 50 единиц). Индийская столица Нью-Дели занимает второе место в этом печальном антирейтинге. Концентрация вредных частиц PM2,5 в Лахоре в настоящее время в 75,6 раза превышает ежегодное значение, установленное Всемирной организацией здравоохранения для контроля качества воздуха.

Лахор регулярно лидирует в рейтинге загрязнения окружающей среды мегаполисов планеты. Ситуация в городе обычно ухудшается в период с октября по февраль, когда фермеры в Панджабе поджигают остатки урожая, и дым усиливает сезонный смог. В то же время из-за смены климата образуется неподвижный слой теплого воздуха, который не дает вредным веществам рассеиваться. Вносит свою лепту и сочетание автомобильных и промышленных выбросов, дыма от печей для обжига кирпича, а также пыль со строительных площадок.

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что загрязнение наружного воздуха служит причиной 4,2 миллиона преждевременных смертей в год в мире, в основном от болезней сердца, инсульта, хронической болезни легких, рака и острых респираторных инфекций у детей.

#Lahore ranks first for highest air #pollution in the world with 419 Air Quality Index, 75.6 times above the WHO annual air quality guideline — @IQAir || #smog

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Photo: AP

-https://t.co/eGzOWnEX5u pic.twitter.com/IGAzfhtieS — Arab News Pakistan (@arabnewspk) November 15, 2021

Лахор, как и ряд других городов Юго-Восточной Азии, задолго до остальных частей планеты познакомился с необходимостью носить маски, чтобы защитить себя от вредоносного воздействия окружающей среды.

Пакистан охватила «стартаповая лихорадка»

По мировым стандартам, сумма, вложенная в стартапы страны в этом году очень невелика — около 300 миллионов долларов, согласно данным Crunchbase и Invest2Innovate. Но это рекорд для Пакистана. За 2021 год в технологический сектор поступило больше денег, чем за предыдущие шесть лет, вместе взятые. Инвестиционные агентства из США, Сингапура и Объединенных Арабских Эмиратов открыли для себя пакистанский рынок.

Традиционно иностранные вкладчики с опасением относятся к Пакистану — их настораживают проблемы безопасности, нехватка электроэнергии и плохая цифровая инфраструктура. Но, с другой стороны, потенциал в области финтеха и розничной торговли огромен. Две трети 200-миллионного населения региона моложе 30 лет, основной объем покупок по-прежнему совершается за наличные деньги, и у большинства жителей все еще нет банковского счета. За последние пять лет число пользователей Интернета выросло более чем втрое и составило около 110 миллионов.

Американская Kleiner Perkins, один из первых инвесторов Alphabet Inc. и Amazon.com Inc., в этом году начала работу в южноазиатской стране.

«В Пакистане есть все необходимые ингредиенты, чтобы получился крупный, динамичный рынок. Учитывая молодость населения, мы считаем, что здесь быстро примут новый способ ведения дел», — говорит Мамун Хамид, партнер Kleiner Perkins.

Analysis: Pakistan-based startups have raised ~$300M in 2021, more than the previous six years combined, with investors from the US, UAE, and Singapore (Faseeh Mangi/Bloomberg) https://t.co/njbXTFWFxS #TechNews #TechTips pic.twitter.com/dL3IxMM9JU — Vanuatu Tech Feed (@vanuatutech) November 17, 2021

Али Мухтар, генеральный партнер Fatima Gobi Ventures, чьи портфельные компании участвовали примерно в 40 % сбора средств в Пакистане в этом году, указывает на то, что «интернет-экономика просто взорвалась за прошедшие семь лет».

Большая диаспора в Кремниевой долине, Лондоне и Нью-Йорке помогает обеспечить базу талантов и финансы. Некоторые молодые пакистанцы покинули высокооплачиваемые зарубежные рабочие места в таких организациях, как Morgan Stanley, McKinsey & Co. и BNP Paribas SA, чтобы стать предпринимателями на родине. В дополнение к интересу со стороны глобальных венчурных компаний, бизнес экосистема получает выгоду от растущей сети местных стартап-инкубаторов. Правительство Имрана Хана также усилило поддержку отрасли после того, как оценило ее экспортные возможности.

Истории успеха на ранних этапах включают Airlift Technologies Pvt., платформу доставки онлайн-покупок в Лахоре, которая в августе привлекла 85 миллионов долларов в рамках крупнейшего в стране раунда частного финансирования. Стартап цифровых платежей TAG Innovation Pvt. после сбора средств в сентябре оценивается в 100 миллионов долларов, в то время как его конкурент SadaPay по прогнозам станет самым быстрорастущим мобильным кошельком в мире в течение следующих пяти лет.

Высокий суд региона Синдх начал поиск наследства Мухаммада Али Джинны

Высокий суд Синдха (регион в Пакистане) распорядился создать комиссию для проведения расследования и поиска ценных активов и имущества, оставленных отцом пакистанской нации Мухаммадом Али Джинной и его сестрой Фатимой Джинной.

Коллегия, возглавляемая судьей Зульфикаром Ахмад Ханом, отметила, что имущество Джинны, описанное в документах примерно 50-летней давности, включая автомобили, акции, ювелирные изделия и банковские счета, так и не было обнаружено. Многие другие предметы, фигурировавшие ранее в различных отчетах, также отсутствовали в последней описи, подготовленной официальным правопреемником Джинны.

The Sindh High Court on Tuesday ordered constitution of a commission to conduct an investigation and locate precious assets and belongings left by father of the nation Quaid-i-Azam Mohammad Ali Jinnah and his sister Fatima Jinnah.https://t.co/VsQQ9fvjeS — Dawn.com (@dawn_com) November 17, 2021

Запутанное судебное дело вокруг наследства Мухаммада Али Джинны продолжается с 1967 года, когда умерла его сестра Фатима и возник конфликт интересов нескольких наследников. До сих пор ни один из них не может вступить во владение дворцом Мохатта, где по распоряжению Джинны должен был быть устроен медицинский колледж.

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1 Организация запрещена на территории РФ.