Роспотребнадзор готов работать с бизнесом над стимулированием граждан к вакцинации

Москва, 17 ноября. Специалисты Роспотребнадзора готовы проработать с бизнесом предложения по стимулированию населения к вакцинации от коронавируса, сообщила главный санитарный врач страны Анна Попова.

Вакцинация от COVID-19 остается самым надежным способом борьбы с пандемией. Глава Роспотребнадзора отметила, что ведомство готово проработать с бизнесом меры по стимулированию граждан к прививкам.

Немногим ранее Попова в ходе заседания комитета Госдумы призвала провести сравнительную оценку эффективности всех препаратов против COVID-19 в мире. Такая задача стоит перед работниками научно-исследовательских организаций.