Сын Игоря Талькова рассказал о смерти своего отца

Санкт-Петербург, 17 ноября. Игорь Тальков — младший считает, что убийство его отца, которое произошло в 1991 году на концерте в Петербурге, носило политический характер.

По словам сына, известный музыкант имел большую армию фанатов и мог на нее повлиять. Именно поэтому Талькова было решено убить, заявил он.

«Его убрали абсолютно в стиле наивысших спецопераций. Произошла крутая многоходовочка, все участники этой драки — подставные ребята», — поделился Тальков-младший с «МК».

Следствие «заблудилось в трех соснах», уверен наследник рокера. Правоохранители рассматривали трех человек в качестве подозреваемых в убийстве — охранника Игоря Малахова, певицу Азизу и администратора Валерия Шляфмана, пишет Teleprogramma.pro. Но никто их них не был причастен к гибели исполнителя, считает Тальков.

Вдову музыканта Татьяну Талькову не удовлетворяет версия о случайном выстреле. В 2018 году уголовное дело было повторно открыто следственными органами, сейчас родственники покойного артиста добиваются суда.