Геннадий Онищенко о маткапитале для отцов: «О правах мужчин тоже надо думать»

Политик и врач Геннадий Онищенко считает заслуживающим серьезного внимания одобренный профильной комиссией Правительства РФ законопроект, позволяющий мужчинам, воспитывающим детей от суррогатных матерей, претендовать на материнский капитал (который в данном случае было бы правильнее назвать отцовским или родительским).

Согласно документу, на получение выплаты смогут претендовать отцы, состоящие в браке и вместе с супругой воспитывающие детей от суррогатной матери. Проект закона разработал Минтруд РФ, исполняя соответствующее решение Конституционного суда после жалобы жителя Тверской области, попавшего в описываемую в законопроекте ситуацию.

По словам Геннадия Онищенко, наверняка речь идет о единичных случаях, тем не менее права мужчин в этой ситуации должны быть защищены.

«Нужно внимательно прочитать сопроводительную записку к законопроекту, — отметил политик в беседе с ФАН. — Да, мне кажется, у наших мужчин инстинкт отцовства (в отличие от закрепленного в генетическом коде материнского инстинкта) часто имеет, я бы сказал, рудиментарный характер. Тем не менее у нас мужчины часто бывают ущемлены в своих отцовских правах, фактически законодательно обделены».

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Онищенко привел в пример ситуацию, когда мужчина воспитывает нескольких детей, не получая некоторых льгот, на которые в подобном случае может рассчитывать многодетная мать. Политик отметил, что маткапитал для россиянина со средним доходом — вполне ощутимая сумма, которая может стать серьезным подспорьем, например, при решении «квартирного вопроса». По словам собеседника ФАН, обсуждаемый закон поможет уравнять родительские права мужчин и женщин.

«Все говорят о равенстве полов, так что хорошо, что мужчины тоже решили побороться за свои права. Маткапитал — достаточно значимая сумма. Конечно, для кого-то — это на один поход в бутик, но для большинства — вполне реальные деньги. О правах мужчин тоже надо думать, а то их совсем затюкали», — пошутил Геннадий Онищенко.

Ранее сообщалось, что Минтруд РФ разработал законопроект, в соответствии с которым отцам детей, рожденных от суррогатных матерей, будут выплачивать маткапитал с 2022 года. По нынешнему законодательству, если у мужчины есть ребенок от суррогатной матери, а его супруга усыновляет этого ребенка, получить маткапитал нельзя. Как сообщил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев, в такую ситуацию в России попали 19 отцов.

В 2022 году материнский капитал на первого ребенка составит 503 237 рублей, на второго — 665 009 рублей (при условии, что на первого ребенка деньги не были получены). Большинство россиян тратит маткапитал на улучшение жилищных условий.