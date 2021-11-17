Эксперт по международным отношениям Сеник указал на слабые стороны экономик стран Прибалтики

Санкт-Петербург, 17 ноября. Экономики прибалтийских стран и Белоруссии эксперт Никита Сеник сравнил на брифинге Медиагруппы «Патриот», посвященном тридцатилетию выхода республик из состава Советского Союза.

Государства Прибалтики переориентировались на сферу услуг и сильно сократили долю промышленности в ВВП. Одним из последствий стало существенное падение генерации энергии и потеря способности обеспечить энергобезопасность. Бакалавр СПбГЭУ, магистрант факультета международных отношений СПбГУ отметил, что в Белоруссии коммунальные тарифы оказываются почти в четыре раза дешевле.

«ЕС потребовал полностью уничтожить наследие СССР, закрыть все электростанции. И как итог теперь Эстония, Латвия, Литва, они по сути находятся в энергетической зависимости. Либо от Евросоюза, либо от России», — объяснил он.

При сотрудничестве с Россией Белоруссия оказалась более продуктивной в производстве энергии.

«И что интересно, для сравнения, в Белоруссии в это время как раз таки при помощи, при совместных усилиях Союзного государства России и Белоруссии, была воздвигнута мощная инфраструктура. Буквально через год откроется еще один комплекс атомной электростанции и Беларусь сможет обеспечивать энергетикой всю Прибалтику», — добавил Сеник.

Ключевые проблемы экономического развития Литвы, Латвии и Эстонии также обсудил профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.