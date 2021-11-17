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Кедми высмеял Европу за «казус Тихановской» в ситуации с беженцами на польской границе

Политика
Кедми высмеял Европу за «казус Тихановской» в ситуации с беженцами на польской границе
wikimedia.org / Global Look Press  /  SFJZ13/CC BY-SA 2.0 — Matt Cetti-Roberts/ZUMAPRESS.com

Брюссель, 17 ноября. Попытки беженцев с Ближнего Востока попасть в Евросоюз через территорию Белоруссии спровоцировали серьезный кризис на польско-белорусской границе.

Варшава и Брюссель поспешили обвинить в сложившейся ситуации Минск, а заодно и Москву. Однако израильский дипломат, бывший руководитель разведслужбы, политический аналитик Яков Кедми уверен, что проблема с мигрантами в Европе возникла уже давно, при этом сейчас ЕС пытается просто переложить ее решение на другие страны.

«Почему Лукашенко должен "таскать каштаны из огня" для Европы? Когда была проблема с Турцией, тогда договаривались с Турцией. Сколько беженцев пришло в Германию через Польшу за последние месяцы? 8-10 тысяч? Разве до этого никогда через Польшу в Германию беженцы не шли? Откуда тогда 1,5 миллиона беженцев появились в Германии или во Франции?», — заявил эксперт в эфире шоу «Полный контакт».

Как считает Кедми, Евросоюз и США настолько привыкли перекладывать вину за все возможные проблемы на Россию, что и в случае с мигрантами решили поступить точно так же.

Кедми высмеял Европу за «казус Тихановской» в ситуации с беженцами на польской границе
ФБА «Экономика сегодня» /

«Если раньше во всем были виноваты евреи, сегодня во всем виноваты русские. Все проблемы в мире из-за России. Вместо того, чтобы решать проблему, сначала они делают "самое важное" — сваливают всю вину на Путина. Если, как в данном случае, есть проблема с Белоруссией, то и на Лукашенко тоже. Все проблемы от России — это совершенно ясно», — иронизирует бывший израильский дипломат.

Политический аналитик с сарказмом отметил, что, если Запад считает виноватой в кризисе на границе Белоруссию, им стоит спросить ответ за это со Светланы Тихановской, которая в прошлом году выставляла свою кандидатуру на выборах президента Республики Беларусь, а затем уехала в Литву. При этом эксперт подчеркнул, что в действительности решать проблему нужно, начиная с ее истоков.

«Пусть тогда накладывают санкции на одобренного западом "президента Белоруссии" Тихановскую. Это сразу решит проблему с мигрантами. Проблема есть, и ничего им не поможет, пока не начнут заниматься этой проблемой в корне», — заявил политический аналитик Яков Кедми.

Ранее кандидат политических наук Владимир Ераносян указал, кому реально выгоден миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши.

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мигранты россия белоруссия запад
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