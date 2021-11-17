Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 ноября 20:02
20:02
Общество
Студия Pixar представила трейлер мультфильма «Я краснею»
20:01
Шоу-бизнес
Жена Моргенштерна открыла собственный салон красоты в центре Москвы
20:00
Политика
Ляшко разнес Зеленского за отправку украинцев в «путешествие»
20:00
Происшествия
Житель Иркутской области пойдет под суд за поджог квартиры с тремя детьми внутри
20:00
Политика
Политолог Рар назвал две главные ошибки Украины с «Северным потоком — 2»
19:57
Армия
Яков Кедми оценил преимущества РФ и предрек США поражение в войне за космос
19:57
Политика
Мария Захарова раскритиковала намерения Польши по привлечению НАТО к ситуации с мигрантами
19:54
Происшествия
Житель Красноярска предстанет перед судом за убийство 16-летней школьницы
19:54
Политика
МИД РФ обнародовал переписку Лаврова с министрами иностранных дел Франции и Германии
19:53
Экономика
В Сети с сарказмом оценили отказ Минска поставлять энергию на Украину
Все новости

Джоан Роулинг не пригласили в спецэпизод «Гарри Поттера»

Общество
Джоан Роулинг не пригласили в спецэпизод «Гарри Поттера»
jkrowling.com  /  J.K. ROWLING

Лондон, 17 ноября. Создатели первого фильма о Гарри Поттере воссоединятся в специальном эпизоде, посвященном 20-летию с момента выхода первой картины, но автора серии книг о волшебнике Джоан Роулинг не будет в выпуске.

Роулинг не пригласили на съемки специального эпизода, сообщает издание The Hollywood Reporter. Поклонники считают, что создатели выпуска проигнорировали писательницу из-за неосторожных слов, сказанных о трансгендерах, после чего ее обвинили в трансофобии. К съемках нового материала Роулинг не присоединится, но появится в архивных кадрах.

WarnerMedia объявили, что премьера специального выпуска состоится на сервисе HBO Max 1 января 2022 года. В эпизоде появятся известные актеры «поттерианы» Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон. Также к ним присоединятся Рэйф Файнс, Том Фелтон, Хелена Бонем Картер.

Крис Коламбус также появится в выпуске. Режиссер первых двух фильмов о Гарри Поттере высказал мнение, что в перезапуске франшизы нет никакого смысла.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Джоан Роулинг не пригласили в спецэпизод «Гарри Поттера»
Гарри Поттер писатель роулинг
Комментировать