Джоан Роулинг не пригласили в спецэпизод «Гарри Поттера»

Лондон, 17 ноября. Создатели первого фильма о Гарри Поттере воссоединятся в специальном эпизоде, посвященном 20-летию с момента выхода первой картины, но автора серии книг о волшебнике Джоан Роулинг не будет в выпуске.

Роулинг не пригласили на съемки специального эпизода, сообщает издание The Hollywood Reporter. Поклонники считают, что создатели выпуска проигнорировали писательницу из-за неосторожных слов, сказанных о трансгендерах, после чего ее обвинили в трансофобии. К съемках нового материала Роулинг не присоединится, но появится в архивных кадрах.

WarnerMedia объявили, что премьера специального выпуска состоится на сервисе HBO Max 1 января 2022 года. В эпизоде появятся известные актеры «поттерианы» Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон. Также к ним присоединятся Рэйф Файнс, Том Фелтон, Хелена Бонем Картер.

Крис Коламбус также появится в выпуске. Режиссер первых двух фильмов о Гарри Поттере высказал мнение, что в перезапуске франшизы нет никакого смысла.