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Власти Судана освободят арестованных членов правительства в течение двух дней
Весь мир
Власти Судана освободят арестованных членов правительства в течение двух дней
wikipedia.org  /  International Hydropower Association / CC BY 2.0

Хартум, 17 ноября. Все задержанные функционеры гражданского Правительства Судана окажутся на свободе в течение ближайших двух дней, заявил член сформированного на прошлой неделе Суверенного совета Малик Агар.

В интервью телеканалу Al Jazeera он рассказал, что в списке по освобождению числится отстраненный от должности премьер-министр Абдалла Хамдок. Глава правительства уточнил, что планирует прислушиваться к воле народа, как только выйдет из-под домашнего ареста.

«Всем политическим партиям в Судане следует вернуться за стол переговоров без предварительных условий», — сказал Малик Агар.

Продолжительные многотысячные митинги и забастовки по всей стране вынудили суданских военных взять ситуацию в свои руки. Генерал армии Абдель Фаттах аль-Бурхан 25 октября распустил правительство и объявил чрезвычайное положение в стране.

Среди задержанных высокопоставленных чиновников оказался Абдалла Хамдок. Его не арестовали, а поместили в дом руководителя страны в качестве гостя из соображений безопасности. Позднее его отпустили домой.

Аль-Бурхан 11 ноября сформировал новый переходный Суверенный совет и принес конституционную присягу перед главой судебной системы Судана Абдель Азизом Фатхом ар-Рахманом Абдином. Состав органа определен по итогам переговоров между представителями вооруженных и гражданских сил республики.

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