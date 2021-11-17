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Освободившаяся от опеки Бритни Спирс задумалась о рождении третьего ребенка

Шоу-бизнес
Освободившаяся от опеки Бритни Спирс задумалась о рождении третьего ребенка
instagram.com  /  @britneyspears

Лос-Анджелес, 17 ноября. Знаменитая певица Бритни Спирс, которую недавно суд окончательно освободил от опеки отца, призналась, что снова задумалась о материнстве. Поп-звезда хотела бы родить третьего ребенка.

Исполнительница хита Baby one more time поделилась неожиданными откровениями на своей странице в Instagram. Знаменитость опубликовала черно-белый снимок, на котором можно увидеть ноги ребенка, стоящего на цыпочках.

«Я подумываю о том, чтобы родить еще одного ребенка!!!» — написала Спирс под фото.

Затем певица начала гадать, чьи ноги видны на снимке — мальчика или девочки. Поскольку поп-звезда склонилась в сторону второго варианта, можно сделать вывод, что она хочет родить дочь.

«Интересно, это девочка или нет? Она на цыпочках тянется к чему-то... Это точно», — заключила знаменитость.

У Бритни Спирс есть двое сыновей от ее бывшего мужа — танцора Кевина Федерлайна. Певица подала на развод вскоре после появления на свет второго ребенка.

Однако в 2007 году суд передал опеку над мальчиками их отцу, поскольку у поп-звезды на тот момент были проблемы с алкоголем и наркотиками. А в 2008 году сама Спирс была признана временно недееспособной и передана под опеку своего отца.

Несмотря на освобождение от опеки, певица намерена дальше судиться с отцом. Исполнительница хочет подать против него иск о злоупотреблении опекунством.

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