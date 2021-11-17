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Захарова: готовность Запада оказать военную помощь Киеву противоречит Минским соглашениям

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 18:31
Армия
Захарова: готовность Запада оказать военную помощь Киеву противоречит Минским соглашениям
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 17 ноября. Заявления западных стран о готовности перебросить своих военных на Украину противоречат Минским соглашениям. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, США и страны НАТО активно поддерживают милитаристские устремления Украины, обещая Киеву новые поставки вооружения и увеличение военного присутствия в Черноморском регионе.

«Из европейских стран звучат заявления о готовности перебросить на Украину дополнительные контингенты. И это при том, что Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, пункт 10, прямо требует вывод всех военных формирований, техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Получается, что уже не только Киев, но и западные страны нарушают минские договоренности», — пояснила Захарова.

Ранее стало известно, что Великобритания готова направить на Украину 600 бойцов сил спецназначения на фоне сообщений западных СМИ о якобы готовящемся Россией «вторжении». Позднее президент России Владимир Путин назвал подобные утверждения алармистскими, отметив, что они направлены на нагнетание обстановки.

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украина россия сша захарова запад
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