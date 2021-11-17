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Лукашенко и Меркель договорились о конкретных шагах по решению миграционного кризиса

Политика
Лукашенко и Меркель договорились о конкретных шагах по решению миграционного кризиса
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 17 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и врио канцлера ФРГ Ангела Меркель договорились предпринять конкретные шаги для решения миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

Лукашенко и Меркель провели телефонные переговоры и обсудили ситуацию с мигрантами.

«Договорились, что проблема в целом выносится на уровень Белоруссии и ЕС, при этом соответствующие должностные лица, которые будут определены от обеих сторон, немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся проблем», — сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.

В рамках диалога также будет учитываться стремление беженцев попасть в ФРГ. Меркель сообщила Лукашенко, что Еврокомиссия призывает Минск привлечь к процессу международные организации, которые занимаются проблематикой беженцев и мигрантов.

Ранее Лукашенко и Меркель обсудили вопрос оказания гуманитарной помощи беженцам. Стороны подтвердили, что нельзя допускать обострения ситуации.

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Все новости / Политика / Лукашенко и Меркель договорились о конкретных шагах по решению миграционного кризиса
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