Военнослужащие ВСУ захватили в плен бойца Народной милиции ЛНР

Луганск, 17 ноября. Украинские силовики похитили бойца Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) и удерживают его в плену, пытаясь выбить из него ложные показания. Об этом сообщил представитель НМ республики Иван Филипоненко.

В среду, 17 ноября, представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко провел брифинг и заявил журналистам, что солдаты ВСУ взяли в плен бойца Народной милиции, что является грубым нарушением действующих Минских соглашений. К пленнику применяют насилие, чтобы вынудить оговорить себя.

«В настоящий момент в отношении пленного применяется физическое, моральное и медикаментозное воздействие для принуждения его к даче ложных показаний и формирования доказательной базы с целью оправдания преступных действий украинской стороны», — пожаловался Филипоненко.

Представитель ЛНР призвал наблюдателей ОБСЕ отметить преступление украинской стороны и посодействовать возращению похищенного в республику.

Ранее власти республики жаловались на продолжающиеся обстрелы со стороны позиций ВСУ. На этот раз украинские силовики обстреляли село Червоный Лиман из артиллерии калибра 152 миллиметра. Информация о пострадавших среди мирного населения не поступала.