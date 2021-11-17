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Белоруссия 18 ноября остановит поставку электроэнергии на Украину

Экономика
Белоруссия 18 ноября остановит поставку электроэнергии на Украину
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Минск, 17 ноября. Белоруссия прекратит с 18 ноября коммерческие поставки электроэнергии на территорию Украины, сообщило министерство энергетики республики.

Причины такого решения ведомство не уточнило.

«Поставки электроэнергии на Украину будут прекращены с 18 ноября, в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений», — указано в сообщении пресс-службы.

При этом в первой половине дня 17 ноября минэнерго объявило об отключении энергоблока №1 БелАЭС от сети по причине срабатывания системы автоматической защиты.

По прогнозам Национального банка Украины, через четыре года стоимость электричества в стране вырастет по меньшей мере в два раза. В настоящее время власти зафиксировали цену на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 1,44 гривны (примерно 3,98 рубля) за киловатт в час.

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