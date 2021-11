Американист Дробницкий оценил предупреждения главы Минфина о возможном дефолте в США

Вашингтон, 17 ноября. Министр финансов США Джанет Йеллен в очередной раз напомнила американским законодателям о тяжелых последствиях, которыми грозит экономике Соединенных Штатов отсутствие решения о повышении потолка государственного долга.

Об этом она заявила в своем письме, которое было зачитано в Конгрессе во вторник, 16 ноября. По ее словам, у Министерства финансов остается все меньше ресурсов для финансирования правительства и государственных программ, и, если соответствующее решение об очередном повышении или отмене потолка заимствований не будет принято в ближайшие недели, США могут столкнуться с первым в своей истории дефолтом по внешним обязательствам.

Yellen warns lawmakers that the U.S. could breach its debt limit by Dec. 15. https://t.co/YBwsGbNKcu

В своем письме лидерам Конгресса Йеллен сообщила, что, по ее мнению, у казначейства может остаться недостаточно ресурсов для продолжения финансирования правительства после 15 декабря.

Предыдущий дедлайн, который был установлен Минфином после принятия временного решения об увеличении лимита долга на 480 миллиардов долларов, был назначен на 3 декабря. Как и в прошлый раз, министр финансов призывает Конгресс как можно скорее проголосовать за увеличение потолка госдолга.

В своем письме Йеллен указала, что дополнительное время отражает более современные оценки государственных доходов и расходов. Кроме того, значительное влияние на указанные сроки оказал законопроект об инфраструктуре, который президент Джо Байден подписал 15 ноября: уже к 15 декабря он потребует выделения Казначейством 118 миллиардов долларов на финансирование работ по дорожному строительству.

Вопрос повышения или приостановки лимита долга — это лишь одна из проблем, стоящих перед Конгрессом. Также законодатели должны к 3 декабря утвердить бюджет — именно тогда закончатся текущие меры по продлению финансирования, что приведет к закрытию правительства.

Заявление министра финансов прозвучало на фоне безрезультатных переговоров внутри Демократической партии по инфраструктурному плану Байдена, голосование по которому раз за разом переносится в Конгрессе. На текущий момент рабочий вариант документа предполагает выделение 1,78 трлн долларов, основная часть которых должна быть потрачена на социальные расходы, такие как предоставление оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком и расширение медицинского обслуживания, а также программы борьбы с изменениями климата.

There is no time to waste. We need to pass the #BuildBackBetter Act to get working families the support they need. pic.twitter.com/8tFyUhGAy9