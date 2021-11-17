Американист Дробницкий оценил предупреждения главы Минфина о возможном дефолте в США

Вашингтон, 17 ноября. Министр финансов США Джанет Йеллен в очередной раз напомнила американским законодателям о тяжелых последствиях, которыми грозит экономике Соединенных Штатов отсутствие решения о повышении потолка государственного долга.

Об этом она заявила в своем письме, которое было зачитано в Конгрессе во вторник, 16 ноября. По ее словам, у Министерства финансов остается все меньше ресурсов для финансирования правительства и государственных программ, и, если соответствующее решение об очередном повышении или отмене потолка заимствований не будет принято в ближайшие недели, США могут столкнуться с первым в своей истории дефолтом по внешним обязательствам.

Yellen warns lawmakers that the U.S. could breach its debt limit by Dec. 15. https://t.co/YBwsGbNKcu — Mike_Bennett (@Mike_Bennett) November 17, 2021

В своем письме лидерам Конгресса Йеллен сообщила, что, по ее мнению, у казначейства может остаться недостаточно ресурсов для продолжения финансирования правительства после 15 декабря.

Предыдущий дедлайн, который был установлен Минфином после принятия временного решения об увеличении лимита долга на 480 миллиардов долларов, был назначен на 3 декабря. Как и в прошлый раз, министр финансов призывает Конгресс как можно скорее проголосовать за увеличение потолка госдолга.

«Чтобы обеспечить полную веру и доверие Соединенных Штатов, крайне важно, чтобы Конгресс как можно скорее повысил или приостановил лимит долга», — заявила она в своем послании лидерам Конгресса.

В своем письме Йеллен указала, что дополнительное время отражает более современные оценки государственных доходов и расходов. Кроме того, значительное влияние на указанные сроки оказал законопроект об инфраструктуре, который президент Джо Байден подписал 15 ноября: уже к 15 декабря он потребует выделения Казначейством 118 миллиардов долларов на финансирование работ по дорожному строительству.

Вопрос повышения или приостановки лимита долга — это лишь одна из проблем, стоящих перед Конгрессом. Также законодатели должны к 3 декабря утвердить бюджет — именно тогда закончатся текущие меры по продлению финансирования, что приведет к закрытию правительства.

Заявление министра финансов прозвучало на фоне безрезультатных переговоров внутри Демократической партии по инфраструктурному плану Байдена, голосование по которому раз за разом переносится в Конгрессе. На текущий момент рабочий вариант документа предполагает выделение 1,78 трлн долларов, основная часть которых должна быть потрачена на социальные расходы, такие как предоставление оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком и расширение медицинского обслуживания, а также программы борьбы с изменениями климата.

There is no time to waste. We need to pass the #BuildBackBetter Act to get working families the support they need. pic.twitter.com/8tFyUhGAy9 — Care In Action (@CareInActionUS) November 17, 2021

Свой комментарий о сложившейся ситуации с возможным шатдауном в США международной редакции ФАН дал политолог Дмитрий Дробницкий.

Prt Scr youtube.com / Дмитрий Дробницкий / Россия 1

«Изначально, когда конгрессмены осенью приняли временное решение, у них был обозначен дедлайн — 3 декабря. То заявление, которое прозвучало вчера, оно касалось того, что «все хорошо, но до 15 декабря надо обязательно принять повышение лимита». Кроме того, осенью в США принимается бюджет. Еще при Обаме была сломана процедура и теперь весь бюджет принимается по «кусочкам» и вокруг него идут ожесточенные политические торги. И заявление Йеллен — своего рода напоминание о том, что у законодателей остался всего месяц на решение этих вопросов. Другое дело, что споры вокруг разных статей идут серьезные и процесс этот сложный. В виду того, что много времени потратили на переговоры по инфраструктурным законопроектам, на различные расследования, ситуация сложилась напряженная».

Американист не связывает заявление министра финансов с переговорами вокруг так называемого плана социальной инфраструктуры, который был частью предвыборной программы Джо Байдена.

«По поводу второй части инфраструктурного билля полное ощущение, что Демократы уже не особо стремятся это сделать. Провал климатического саммита показал, что делать здесь особенно нечего. Потратить деньги на все, на что они хотят, было бы неплохо, но поскольку Демократы не смогли принять ни закон о миграции, ни новый электоральный закон, который обеспечил бы массовое голосование по почте без идентификации личности избирателя, то особого смысла в этом нет. Социальная часть инфраструктурного билля хорошо сработала бы «в пачке» с остальными законопроектами, позволив загнать белых трампистов «под шконку» и обеспечить многолетнее однопартийное правление. Но лидеры Конгресса этот процесс явно упустили и теперь Демократы не знают за что хвататься. Ситуация явно упущена и лишний раз нарываться на раскол в партии они не хотят».

Федеральное агентство новостей

В целом политолог, несмотря на объективные проблемы, которые сложились у американских законодателей с принятием решений, не видит оснований для паники и считает, что конгрессмены проголосуют за необходимое решение, от которого, в конечном итоге, зависят представители обеих партий.