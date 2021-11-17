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МИД РФ назвал опасными призывы Польши привлечь НАТО к решению миграционного кризиса

Политика
МИД РФ назвал опасными призывы Польши привлечь НАТО к решению миграционного кризиса
wikipedia.org  /  Sergey Korovkin 84 / CC BY-SA 3.0

Москва, 17 ноября. Намерения Польши привлечь НАТО к решению миграционного кризиса на польско-белорусской границе опасны, заявили в МИД России.

Варшава считает, что Альянс должен оказать содействие в решении ситуации с мигрантами. Однако в МИД РФ убеждены, что привлечение НАТО к этому вопросу является провокационным и опасным действием.

«Привести это может к ненужной эскалации ситуации», — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В российском внешнеполитическом ведомстве также ответили на упреки Польши в адрес РФ и подчеркнули, что Москва не имеет никакого отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии.

Ранее в Сети появилось видео с многотысячной толпой мигрантов на границе Польши и Белоруссии. На ролике запечатлели не менее двух тысяч нелегалов.

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россия польша нато
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