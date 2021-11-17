Звезды «Бармента» рассказали о съемках сериала и необычной традиции

Название нового сериала, по сути, раскрывает его сюжет: московский оперуполномоченный внезапно получает в наследство бар в центре столицы. Не знавший своего отца, даровавшего ему дорогую недвижимость, капитан Калинин пытается разобраться в этой истории.

Распутывая паутины фамильных тайн и попутно сражаясь с главным антагонистом — коммерсантом Щербаковым, роль которого взял на себя Игорь Жижикин, — полицейский продолжает помогать обычным людям.

Правая рука Щербакова, мечтающего построить на месте бара торговый центр, — юрист по имени Индия. Роль этой серьезной и хитрой дамы играет Кристина Юдичева. Актриса призналась, что в жизни она совсем не такая, но новый образ ей подошел, и она легко вжилась в роль.

«Когда я прочитала сценарий, под конец последней серии я поняла, что впечатлилась, что мне было интересно. Мне было интересно прочитать до конца. Когда я все дочитала, я подумала: «Какой классный проект!», — признается актриса.

Главный злодей сериала Игорь Жижикин накануне съемок в тяжелой форме переболел коронавирусом и до сих пор испытывает некоторые неудобства. Однако это никак не помешало ему принять участие в проекте.

«Сам себя реабилитировал просто. Все время был на контакте со своим врачом, и мне говорили, что и как делать. Уехал за город, три недели там жил. Очень тяжело было с дыханием. До сих пор, когда я разговариваю, у меня одышка. У меня поражение легких было серьезное. Вот уже год прошел, а я восстанавливаюсь, никак не могу восстановиться до конца», — вспоминает Игорь.

Михаил Горевой, играющий адвоката, рассказал, что на эту роль его предложил Жижикин, с которым они давно дружат. Актер ожидает от своей работы больших будущих перспектив.

«Любопытная история, любопытная компания. Мало того, еще был разговор о том, что, если все у нас получится — а мы работаем, честно, не получиться не может, мы умеем и любим работать, — так вот, если получится, сказали, что моя роль вырастет в совершенно невероятную и цветущую», — мечтает Михаил.

В съемках сериала также принял участие блогер с миллионной аудиторией на платформах TikTok и Instagram Сон Лео. Молодой человек считает, что характер бармена, роль которого ему досталась, совпадает его собственным. По словам Сон Лео, его герой «такой же компанейский, добрый и отзывчивый человек».

«Я покажу все, что могут блогеры, насколько мы многофункциональные люди. И что мы не ограничиваемся только одним жанром, актерством или еще чем-то. Мы стараемся развиваться во всех направлениях. И это скоро все увидят», — уверен блогер.

Среди актерского состава также удастся встретить Гошу Куценко, Анну Семенович, Никиту Ефремова и Антона Лапенко. Продюсеры сериала уверены, что их проект вдохновит зрителей на новые достижения — и уж точно неоднократно повеселит. А смех, как известно, продлевает жизнь.