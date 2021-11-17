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Рублев уступил первой ракетке мира Джоковичу на итоговом турнире ATP

Спорт
Рублев уступил первой ракетке мира Джоковичу на итоговом турнире ATP
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Турин, 17 ноября. Россиянин Андрей Рублев потерпел поражение от серба Новака Джоковича во втором матче на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович в двух сетах обыграл российского теннисиста Андрея Рублева в матче итогового турнира ATP, который проходит в итальянском Турине. Встреча, продолжавшаяся 1 час 9 минут, завершилась победой серба со счетом 6:3, 6:2.

Джокович досрочно вышел в полуфинал итогового турнира ATP. Рублев также имеет шансы пройти в следующую стадию соревнований. Для этого в заключительном матче ему необходимо победить норвежца Каспара Рууда. Встреча состоится 19 ноября.

Ранее россиянин Даниил Медведев одержал вторую победу на итоговом турнире ATP и досрочно вышел в полуфинал. Лидер мужской сборной России победил немца Александра Зверева.

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рублев теннис atp джокович итоговый турнир
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