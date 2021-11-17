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Бритни Спирс пригрозила тюрьмой своим родственникам

Шоу-бизнес
Бритни Спирс пригрозила тюрьмой своим родственникам
instagram.com  /  @britneyspears

Лос-Анджелес, 17 ноября. Американская поп-принцесса Бритни Спирс сделала очередное громкое заявление о своих родственниках. Видео опубликовано в ее Instagram-аккаунте.

Исполнительница хитов Womanizer и Toxic потребовала посадить в тюрьму тех, кто ответственен за ее 13-летнее нахождение под опекой отца. Звезда американской сцены также заявила об обиде на мать Линн Спирс.

«За все плохое, что они мне причинили, они все должны отправиться за решетку. Да, включая мою набожную мамочку. Я привыкла не выносить сор из избы и молчать, но не в этот раз», — поделилась она.

Бритни Спирс пригрозила тюрьмой своим родственникам
Prt Scr instagram.com / @britneyspears

На опубликованном ролике Спирс стоит в черных шортах и коротком белом топе. Артистка качается из стороны в сторону эмоционально рассказывая обо всех своих злоключениях. Она поблагодарила фанатов за постоянную поддержку, благодаря которой смогла избавиться от контроля со стороны Джеймса Спирса.

В середине ноября суд в Лос-Анджелесе официально прекратил опеку над ней. Звезда утверждала, что Спирс во всем контролировал ее жизнь, лишал заработка и не давал забеременеть. По словам Бритни, именно мать подала отцу идею оформить опеку, лишив ее свободы.

Ранее сообщалось, что артистка впервые за 13 лет выпила алкогольный напиток. Таким образом она отпраздновала освобождение от родительского контроля.

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Бритни Спирс певица опека
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