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Захарова: учения ВМС США у границ России в Черном море являются провокацией

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 18:31
Армия
Захарова: учения ВМС США у границ России в Черном море являются провокацией
Global Look Press  /  US Navy

Москва, 17 ноября. Москва призывает США отказаться о проведения учений у российских границ в Черном море, которые нагнетают напряженность в регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, маневры Военно-морских сил США в Черном море являются откровенной провокацией, поэтому Москва призывает американское руководство воздержаться от дальнейшего нагнетания напряженности.

Стоит отметить, что 16 ноября эсминец Военно-морских сил США USS Porter покинул акваторию Черного море после завершения учений с союзниками по НАТО. Группировка иностранных военных кораблей действовала в Черном море с начала ноября.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что отправка кораблей ВМС США и НАТО в Черноморский регион демонстрирует нежелание Запада вести диалог с Москвой. По словам министра, подобные действия Вашингтона подталкивают страны Черноморского региона к конфронтационной политике.

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россия сша захарова учения черное море
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