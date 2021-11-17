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Глава минобороны Швеции поддержал идею ЕС о проведении военной учебной миссии на Украине

Армия
Глава минобороны Швеции поддержал идею ЕС о проведении военной учебной миссии на Украине
wikipedia.org  /  Автор: Johannes Jansson/norden.org/CC BY 2.5

Стокгольм, 17 ноября. Швеция готова отправить своих военных на Украину, заявил глава шведского оборонного ведомства Петер Хульквист.

Он заметил, что Швеция должна поддерживать полную солидарность с Украиной. Глава шведского военного ведомства одобрил инициативу балтийских стран о проведении учебных оперативно-тактических манеров на территории страны под предводительством ЕС. Мероприятие будет проведено с целью повышения уровня подготовки солдат ВСУ. Соответственно, Стокгольм может отправить своих военных на Украину.

«Мы видим в этом важную часть стремления ЕС внести свой вклад в обеспечение суверенитета Украины», — заявил Хульквист.

Ранее норвежское издание ABC Nyheter написало, что Украина вскоре может перестать существовать как государство. Действия правительства неминуемо ведут страну к развалу. Также авторы статьи отметили, что в действительности Украиной руководит США.

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