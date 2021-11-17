Баранец: действия России позволили защитить страны ОДКБ от угроз со стороны Афганистана

Москва, 17 ноября. Россия заранее предприняла ряд мер, которые позволили защитить страны Организации Договора о коллективной безопасности от террористической угрозы со стороны Афганистана. Об этом заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

Ранее стало известно, что 17 ноября на военном полигоне Фахрабад в Таджикистане стартовали совместные учения сил специального назначения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Кобальт-2021». В маневрах задействованы военнослужащие из России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии. Спецназовцы отрабатывают вопросы планирования и проведения операций по уничтожению боевиков, передает «ПолитРоссия».

Баранец отметил, что Россия инициировала серию учений в странах ОДКБ еще до захвата власти в Афганистане движением «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка). По его словам, у Москвы и сейчас нет полной уверенности в том, что талибы выполнят свои обещания о нераспространении влияние движения за пределы Афганистана, поэтому Россия ведет игру на опережение.

«Имеется вероятность, что если не все талибы под командованием центральной власти, то некоторые банды могут захотеть прощупать оборону Таджикистана и отхватить какой-нибудь кусок земли. Несмотря на то, что талибы талдычат, что никогда не пойдут на север, вероятность прорыва существует», — считает эксперт.

Напомним, 15 августа боевики движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) захватили почти всю территорию Афганистана, объявив о завершении войны в республике, передает «Царьград». Позднее стало известно, что силы ОДКБ планируют провести серию масштабных маневров у афганской границы.

1 Организация запрещена на территории РФ.