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Супруга Стаса Костюшкина назвала «грязным бельем» откровения Прокловой о домогательствах

Шоу-бизнес
Супруга Стаса Костюшкина назвала «грязным бельем» откровения Прокловой о домогательствах
Global Look Press  /  Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Москва, 17 ноября. Жена экс-солиста дуэта «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина, актриса Юлия Костюшкина нелестно отозвалась о звезде советского и российского кино Елене Прокловой. Супруга певца осудила ее за рассказ о домогательствах.

Еще весной Проклова призналась в эфире шоу «Секрет на миллион», что пережила домогательства со стороны известного артиста, когда ей было 15 лет. За поднятую тему харассмента издание Teleprogramma.pro включило актрису в список претендентов на премию «Женщина года».

Знаменитостей, среди которых оказалась и Костюшкина, попросили оценить кандидатуры из этого перечня. Жена певца категорически отказалась присуждать премию актрисе, которая поделилась откровениями о домогательствах.

«Проклова — нет, потому что я ненавижу грязное белье, тем более поросшее мхом. Муссировать тему, чтобы о тебе вспомнили через 1000 лет, — это вообще какой-то бред», — возмутилась супруга поп-звезды.

Супруга Стаса Костюшкина назвала «грязным бельем» откровения Прокловой о домогательствах
Телеканал НТВ / Prt Scr / Секрет на миллион

Костюшкина высказалась и об остальных претендентках из списка. Актриса призналась, что ей импонирует экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина, однако свой голос все же отдала певице МакSим, которая оказалась на волосок от смерти минувшим летом.

Ранее Елена Проклова объяснила, зачем она рассказала о домогательствах через много лет после случившегося. По мнению актрисы, ее откровения могут помочь многим людям.

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Все новости / Шоу-бизнес / Супруга Стаса Костюшкина назвала «грязным бельем» откровения Прокловой о домогательствах
знаменитости проклова костюшкина
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