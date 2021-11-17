Мадуро обвинил США в попытках сорвать выборы в Венесуэле

Каракас, 17 ноября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил правительство США в подготовке «заговора» против региональных выборов 21 ноября. Об этом глава государства сообщил в ходе выступления по национальному телевидению.

Repudio las declaraciones insolentes e intervencionistas del Departamento de Estado de los EE. UU. contra la impecable organización electoral en el país. ¡Venezuela! Participemos en el proceso electoral y hagamos respetar, con el voto, nuestra soberanía. ¡Defendamos Nuestro País! pic.twitter.com/CRt3Hr5LfL — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 17, 2021

«Госдепартамент США готовит заговор против голосования в Венесуэле, и я вынужден предупредить об этом международное сообщество. Я осуждаю наглые и интервенционистские заявления американских властей», — отметил Мадуро.

Глава государства сослался на статью в СМИ, согласно которой, некий представитель Белого дома заявил о возможной попытке «повлиять» на итоги предстоящих выборов.

???????? El presidente Maduro llama a todas y todos los venezolanos a VOTAR en las ????️megalecciones de este DOMINGO 21 de NOVIEMBRE.#VacúnateYCuídate pic.twitter.com/8pMZM9gY1u — Tania Valentina Díaz???????? (@taniapsuv) November 17, 2021

«Госдепартаменту должно быть стыдно от того, что он планирует снова вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы и подорвать голосование, которое так тщательно готовится», — заявил президент.

Президент потребовал США проявить уважение к суверенитету страны.

«Мы должны заставить всех уважать Венесуэлу, и это можно сделать путем голосования на предстоящих выборах. Твой голос будет настоящей пощечиной для властей США. Голосуйте! Голосуйте! Голосуйте!», — призвал Мадуро граждан.

#EnVideo????| Jefe de Estado, @NicolasMaduro: "solo la Revolución Bolivariana con sus Misiones, Grandes Misiones, políticas públicas y su amor puede atender al pueblo y llevarle educación, cultura, deporte, salud y tecnología".#VacúnateYCuídate pic.twitter.com/WdtyQeokpw — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) November 17, 2021

США и ряд других стран оказывают давление на правительство Венесуэлы посредством санкций, включая эмбарго на поставки нефти и замораживание активов страны за рубежом.

В это воскресенье 21 млн венесуэльцев отправятся на избирательные участки, чтобы проголосовать за 23 губернаторов, 335 мэров, а также муниципальных и региональных законодателей. В этом году в плебисците впервые после трех лет бойкота примут участие основные оппозиционные партии.

На выборах будут присутствовать наблюдатели от Европейского союза, вернувшиеся в страну спустя 15 лет, и Центра Картера, основанного бывшим главой США Джимми Картером.

Ранее венесуэльские правоохранители задержали членов террористической группировки, которые планировали удары по объектам инфраструктуры с целью срыва выборов.