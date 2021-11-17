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Мадуро обвинил США в попытках сорвать выборы в Венесуэле

Весь мир
Мадуро обвинил США в попытках сорвать выборы в Венесуэле
Global Look Press  /  Agencia Venezolana de Noticias / XinHua

Каракас, 17 ноября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил правительство США в подготовке «заговора» против региональных выборов 21 ноября. Об этом глава государства сообщил в ходе выступления по национальному телевидению.

«Госдепартамент США готовит заговор против голосования в Венесуэле, и я вынужден предупредить об этом международное сообщество. Я осуждаю наглые и интервенционистские заявления американских властей», — отметил Мадуро.

Глава государства сослался на статью в СМИ, согласно которой, некий представитель Белого дома заявил о возможной попытке «повлиять» на итоги предстоящих выборов.

«Госдепартаменту должно быть стыдно от того, что он планирует снова вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы и подорвать голосование, которое так тщательно готовится», — заявил президент.

Президент потребовал США проявить уважение к суверенитету страны.

«Мы должны заставить всех уважать Венесуэлу, и это можно сделать путем голосования на предстоящих выборах. Твой голос будет настоящей пощечиной для властей США. Голосуйте! Голосуйте! Голосуйте!», — призвал Мадуро граждан.

США и ряд других стран оказывают давление на правительство Венесуэлы посредством санкций, включая эмбарго на поставки нефти и замораживание активов страны за рубежом.

В это воскресенье 21 млн венесуэльцев отправятся на избирательные участки, чтобы проголосовать за 23 губернаторов, 335 мэров, а также муниципальных и региональных законодателей. В этом году в плебисците впервые после трех лет бойкота примут участие основные оппозиционные партии.

На выборах будут присутствовать наблюдатели от Европейского союза, вернувшиеся в страну спустя 15 лет, и Центра Картера, основанного бывшим главой США Джимми Картером.

Ранее венесуэльские правоохранители задержали членов террористической группировки, которые планировали удары по объектам инфраструктуры с целью срыва выборов.

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