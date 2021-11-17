Москва и Дамаск обсудили решение проблем, мешающих восстановлению Сирии

Дамаск, 17 ноября. Представители межведомственных координационных штабов России и Сирии назвали военное присутствие иностранных государств на севере республики без согласования с официальным Дамаском серьезным препятствием на пути к возрождению страны. Заявление было сделано на очередном совместном заседании по вопросам возвращения беженцев, которое состоялось в сирийской столице при участии делегатов от соответствующих ведомств ООН и международных гуманитарных организаций.

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей побывал на встрече.

Как сообщается, в ходе мероприятия стороны определили основные проблемы, которые оказывают пагубное воздействие на процесс нормализации обстановки страны. Одной из главных причин дипломаты назвали незаконный захват части территории Сирии, члена ООН, иностранными войсками.

Участники заседания подчеркнули, что подразделения вооруженных сил Турции и США, помимо дестабилизации обстановки в подконтрольных им зонах, также разграбляют природные ресурсы республики. Еще одним негативным фактором воздействия российская и сирийская делегации считают политику давления со стороны Запада, поскольку санкции, введенные против Дамаска, не позволяют решить экономические проблемы в стране и, как следствие, препятствуют возвращению граждан на родину.

«Беспрецедентная по своему цинизму политика, проводимая западными странами на сирийском направлении с использованием незаконных санкционных мер, душит Сирию и усугубляет сложное положение ее экономики, еще не восстановленной после войны. Западная санкционная политика лишает страну внешних рынков торговли, нормального взаимодействия с развитыми экономиками и возможности достойного существования сирийцев», — сказал глава Межведомственного координационного штаба Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Ранее в своем заявлении он подчеркнул, что причиной распространения в Сирии терроризма, а после победы над ним — вторжения иностранных войск стало как раз нежелание Запада видеть на Ближнем Востоке сильное и суверенное государство. Результатом вмешательства США и их союзников стало уничтожение многих городов и процветания криминала, нарко- и работорговли, а также бегство около четверти населения Сирии.

Мизинцев указал на то, что Россия, помимо оказания военной помощи Дамаску, активно содействует процессу восстановления страны и помогает ее гражданам, которые хотят попасть обратно на родину. Он заявил, что на сегодняшний день в свои дома вернулись более 2,3 млн сирийцев. Вынужденным мигрантам предоставляют жилье, питание, медицинскую помощь, а также трудоустройство либо места в учебных заведениях.

Федеральное агентство новостей /

Специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев в беседе с корреспондентов ФАН отметил, что решение проблемы беженцев является одной из приоритетных задач, решение которое поможет вернуть мир в арабскую республику.

«Реализация проектов поможет сирийцам достичь самообеспеченности в вопросах водоснабжения и электричества. Они позволят запустить ускоренное восстановление и развитие страны. Этому и посвящено было заседание, участниками которого стали российские специалисты. Это уже третья встреча межведомственных комиссий в Дамаске. И за это время было сделано уже очень много. Поэтому мы надеемся, что и со стороны международного сообщества будут предприняты дополнительные шаги. Поскольку Сирии действительно нуждается в дополнительных инвестициях и помощи. Она нуждается в реализации инфраструктурных проектов», — сказал Лаврентьев.

Вся работа Дамаска и России по улучшению уровня жизни сирийцев проходит на фоне «непрекращающегося противодействия со стороны западных стран», в том числе в информационной сфере. Одновременно они вкладывают огромные средства в гуманитарные программы, направленные на помощь беженцам в неподконтрольных законному правительству районах Сирии и в других странах Ближнего Востока, что фактически препятствует возвращению граждан в родные места. Мизинцев указал на то, что именно в созданных Западом лагерях для мигрантов «сохраняется критическая гуманитарная ситуация, попираются все законы и нормы международного права».

Накануне сирийское новостное агентство SANA сообщило о подписании между Москвой и Дамаском меморандума о взаимопонимании по оказанию гуманитарной помощи. Помимо этого, глава координационного штаба РФ заявил о намерении двух стран заключить еще 12 соглашений и договоров в различных сферах деятельности, а в преддверии заседания по беженцам российская и сирийская стороны провели переговоры по развитию двустороннего сотрудничества.