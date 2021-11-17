МИД КНДР заявил о риске ядерной войны из-за «безрассудного поведения» США

Пхеньян, 17 ноября. Учения Вооруженных сил США Global Thunder свидетельствуют о подготовке Вашингтона к ядерной войне. Об сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Северной Кореи.

В начале ноября 2021 года в США состоялись ежегодные учения Global Thunder, в рамках которых Пентагон проверил готовность стратегических ядерных сил. МИД КНДР выступил с критикой ежегодных маневров, а также призвал США прекратить «безрассудное поведение», которое может привести к масштабной ядерной войне.

«Учения Global Thunder, проводимые в атмосфере боевых действий, являются подготовкой к ядерной войне», — говорится в заявлении.

Стоит отметить, что в середине сентября Северная Корея провела успешный испытательный запуск крылатой ракеты большой дальности, которая поразила цель на расстоянии 1,5 тысячи километров. В Пхеньяне подчеркнули, что новая ракета является средством обеспечения безопасности государства и сдерживающим фактором для враждебных сил. Однако многие эксперты полагают, что северокорейское вооружение может угрожать США.