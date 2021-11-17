Байден своим указом запретил представителям властей Никарагуа посещать США

Вашингтон, 17 ноября. Белый дом запретил въезд и иммиграцию в США представителям властей Никарагуа в наказание за нарушение прав человека. Соответствующий указ подписал американский президент Джо Байден.

По словам политика, решение о введении ограничений обусловлено интересами Вашингтона. Плюс ко всему этим указом США наказали руководство Никарагуа за «подрыв демократических институтов».

«Я пришел к заключению, что в интересах Соединенных Штатов ограничить и приостановить въезд в США в качестве иммигрантов и неиммигрантов членов Правительства Никарагуа, возглавляемого президентом Даниэлем Ортегой, включая его супругу и вице-президента Росарио Мурильо и других лиц, перечисленных в этой прокламации, кто формулировал, реализовывал и получал выгоды от политики и действий, подрывающих демократические институты», — говорится в документе.

Стоит отметить, что Соединенные Штаты до этого отказались признавать результаты выборов, которые состоялись на территории Никарагуа. Белый дом пообещал продолжить оказывать давление на руководство страны.

Как стало известно ранее, Мексика отозвала посла после выборов в Никарагуа, которые состоялись 7 ноября.