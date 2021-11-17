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Роскомнадзор попросил суд заблокировать The Insider из-за отсутствия маркировки иноагента

Общество
Роскомнадзор попросил суд заблокировать The Insider из-за отсутствия маркировки иноагента
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Москва, 17 ноября. Федеральная служба по надзору в сфере связи попросила суд заблокировать издание The Insider1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) за отсутствие маркировки иноагента.

Минюст России внес The Insider в список СМИ-иноагентов 23 июня текущего года. Роскомнадзор 17 ноября попросил суд заблокировать издание в связи с отсутствием маркировки иностранного агента, сообщает ТАСС.

Ранее Министерство юстиций России пополнило реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов, изданием «Как бы инагент». На сайте ведомства уточнили, что общество с ограниченной ответственностью получило такой статус по его же просьбе.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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