Роскомнадзор попросил суд заблокировать The Insider из-за отсутствия маркировки иноагента

Москва, 17 ноября. Федеральная служба по надзору в сфере связи попросила суд заблокировать издание The Insider1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) за отсутствие маркировки иноагента.

Минюст России внес The Insider в список СМИ-иноагентов 23 июня текущего года. Роскомнадзор 17 ноября попросил суд заблокировать издание в связи с отсутствием маркировки иностранного агента, сообщает ТАСС.

Ранее Министерство юстиций России пополнило реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов, изданием «Как бы инагент». На сайте ведомства уточнили, что общество с ограниченной ответственностью получило такой статус по его же просьбе.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.