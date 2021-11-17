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Ведущего премии Муз-ТВ Андрея Разыграева оштрафовали на 100 тыс. рублей за гей-пропаганду

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 17:45
Общество
Ведущего премии Муз-ТВ Андрея Разыграева оштрафовали на 100 тыс. рублей за гей-пропаганду
instagram.com  /  @razygraev

Москва, 17 ноября. Мировой судья одного из участков Басманного района Москвы рассмотрел дело об административном правонарушении программного директора и музыкального продюсера Муз-ТВ Андрея Разыграева. Он получил штраф вслед за телеканалом, сообщил источник ФАН.

Административное дело против Муз-ТВ возбудили из-за гей-пропаганды. Разыграева, который выступал в роли одного из ведущих премии телеканала, признали виновным в административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 6.21 КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». По решению мирового судьи программного директора оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Сам канал тоже был признан виновным в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Муз-ТВ получил штраф в 1 миллион рублей. Предполагается, что дело связано с некоторыми эпизодами июньской премии музыкального канала, которую показывали в эфире.

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штраф МУЗ-ТВ разыграев
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