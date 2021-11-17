Захарова: Госдеп США не допускает российских дипломатов к конфискованной собственности

Москва, 17 ноября. Госдеп США продолжает блокировать доступ российских дипломатов к конфискованной собственности и предлагает ее продать. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Часть дипломатической собственности РФ в США остается недоступной для представителей Москвы, и чиновники Госдепа не дают комментариев по своему поведению, отметила Захарова в ходе брифинга. Более того, конфискованную собственность предлагается продать в полном объеме.

«Госдепартамент продолжает упорно отказывать в допуске на территорию нашей дипломатической собственности дипломатам, отказано в этом российским эксплуатационным бригадам для контроля за исправностью систем жизнеобеспечения... При этом официальные лица США неоднократно рекомендовали их (объекты дипсобственности. — Прим. ФАН) продать», — отметила пресс-секретарь дипломатического ведомства.

Незаконно конфискованное у российских дипломатов имущество оценивается в сотни тысяч долларов, и официальная Москва подавала запросы на его изучение 470 раз. Если Вашингтон не намерен возвращать иностранное имущество, то он должен заплатить соответствующую компенсацию, заявил советник-посланник посольства в Вашингтоне Сергей Кошелев.