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Захарова: Госдеп США не допускает российских дипломатов к конфискованной собственности

Политика
Захарова: Госдеп США не допускает российских дипломатов к конфискованной собственности
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 17 ноября. Госдеп США продолжает блокировать доступ российских дипломатов к конфискованной собственности и предлагает ее продать. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Часть дипломатической собственности РФ в США остается недоступной для представителей Москвы, и чиновники Госдепа не дают комментариев по своему поведению, отметила Захарова в ходе брифинга. Более того, конфискованную собственность предлагается продать в полном объеме.

«Госдепартамент продолжает упорно отказывать в допуске на территорию нашей дипломатической собственности дипломатам, отказано в этом российским эксплуатационным бригадам для контроля за исправностью систем жизнеобеспечения... При этом официальные лица США неоднократно рекомендовали их (объекты дипсобственности. — Прим. ФАН) продать», — отметила пресс-секретарь дипломатического ведомства.

Незаконно конфискованное у российских дипломатов имущество оценивается в сотни тысяч долларов, и официальная Москва подавала запросы на его изучение 470 раз. Если Вашингтон не намерен возвращать иностранное имущество, то он должен заплатить соответствующую компенсацию, заявил советник-посланник посольства в Вашингтоне Сергей Кошелев.

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