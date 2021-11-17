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Блогер Манукян о решении Кехмана «отлучить» Бузову от МХАТа: Режет курицу, несущую золотые яйца
Общество
Блогер Манукян о решении Кехмана «отлучить» Бузову от МХАТа: Режет курицу, несущую золотые яйца
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Блогер Вадим Манукян, много пишущий о звездах шоу-бизнеса, отреагировал на «отлучение» певицы и телеведущей Ольги Бузовой от МХАТа. Ранее новый генеральный директор Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького Владимир Кехман объявил о снятии с репертуара спектакля о молодых годах Иосифа Сталина «Чудесный грузин». Одну из ролей в спектакле исполняла Ольга Бузова, которая, по мнению многих, была главной «приманкой» этого проекта.

«Один спектакль “Чудесный грузин” я уже снял, думаю, еще три-четыре названия, а может быть, и больше, тоже сниму, и мы вернемся к спектаклям, которые были востребованы прежде», — заявил Кехман в интервью Forbes.

Гендиректор МХАТ Владимир Кехман объявил о снятии с репертуара спектакля «Чудесный грузин», в котором играла Ольга Бузова
Prt Scr youtube.com / Михайловский театр

Вадим Манукян, с интересом наблюдающий за творчеством Бузовой, считает, что, возможно, Кехман, убирая из репертуара спектакль с ее участием, «режет курицу, несущую золотые яйца».

«Это, конечно, право любого руководителя — снимать с репертуара спектакли или их возвращать, — отметил Вадим Манукян в беседе с ФАН. — Но, на мой взгляд, зря Кехман решил спектакль с Бузовой убрать из репертуара. Это все равно, что резать курицу, несущую золотые яйца. Ольга привлекает к себе внимание, способна создать ажиотаж вокруг любого действа. У нее масса поклонников, за ее жизнью следит вся страна. Она словно участник пожизненного реалити-шоу, которое продолжается бесконечно, пока ее истории в Instagram обновляются с калейдоскопической скоростью.

А что касается самой Бузовой, то у нее и так масса работы, скучать она точно не будет. Теперь Ольга каждые выходные будет в Белоруссии участвовать в прямых эфирах программы “Х-Фактор” в качестве наставницы своих подопечных. Так что за нее волноваться не приходится, а вот МХАТ на этом может потерять».

Премьерные показы спектакля «Чудесный грузин» состоялись в июне 2021 года. Появление спектакля сопровождалось ажиотажем. Постановку много критиковали, тем не менее на осень были запланированы новые спектакли, но они не состоялись. После назначения Кехмана гендиректором из театра уволился художественный руководитель Эдуард Бояков.

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