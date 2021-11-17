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Глава МИД Туниса подтвердил поддержку Ливии в сохранении единства

Весь мир
Глава МИД Туниса подтвердил поддержку Ливии в сохранении единства
Федеральное агентство новостей  /  publicdomainpictures.net

Тунис, 17 ноября. Министр иностранных дел республики Осман аль-Джаранди заявил, что страна продолжит поддерживать Ливию в достижении решения, которое гарантирует восстановление гражданского мира и сохранение единства. Об этом сообщается на сайте МИД.

Дипломат во время 17-го заседания государств — членов Общего рынка Восточной и Южной Африки (COMESA) на уровне глав внешнеполитических ведомств подтвердил, что тунисское руководство придает большое значению вопросам безопасности в регионе. Борьба с терроризмом на ливийской территории рассматривается как одно из условий обеспечения устойчивого развития.

Аль-Джаранди напомнил о неизменных позициях республики, отметив ее усилия по поддержке соседней страны в политическом урегулировании. Решением кризиса, по его словам, может стать договоренность только между внутриливийскими сторонами.

Ранее главы МИД Алжира и ЮАР призвали к немедленному выводу всех иностранных сил и наемников из Ливии. Они отвергли любое внешнее вмешательство во внутренние дела страны, указав на важность поддержки выборов, намеченных на 24 декабря.

Источники канала Sky News Arabia сообщили о бегстве членов исламистской политической партии «Ан-Нахда» из Туниса в соседнее государство. Политики пытаются уйти от судебного преследования, инициированного президентом Каисом Саидом. Переезд организован представителями ливийских «Братьев-мусульман» (организация, запрещенная в РФ).

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ливия тунис
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