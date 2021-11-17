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Косметолог Егорова рассказала, как подростку избавиться от акне
Общество
Косметолог Егорова рассказала, как подростку избавиться от акне
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В подростковом возрасте у 80% подростков возникают прыщи, которые проходят к периоду взросления. Акне во многом связано с гормональным дисбалансом и несовершенными навыками ухода за кожей лица. Зная точные причины и механизмы развития патологии, проще помочь ребенку.

В беседе с корреспондентом ФАН косметолог, дерматолог Татьяна Егорова рассказала, как подростку избавиться от акне, а также назвала основные причины появления прыщей.

«Основные причины появления акне у подростков — это гормональные перестройки. Степень акне варьируется от легкой до крайне тяжелой, в зависимости от этого назначаем лечение. При легкой степени достаточно правильного ухода и питания. При среднетяжелом и тяжелом течении болезни уже назначают более серьезные препараты под контролем врача», — рассказала косметолог.

Косметолог Егорова рассказала, как подростку избавится от акне
pixabay.com /

Татьяна Егорова объяснила, что подростку, склонному к акне, необходимо отказаться от жирной, соленой, острой, копченой жареной еды. Алкогольные напитки и фастфуд тоже лучше исключить из рациона.

«Употреблять всю еду нужно в отварном и паровом виде, а мясо желательно есть вместе с овощами, а не крупами. Пить много воды, и никаких газированных напитков, а также нужно стараться использовать продукты, не содержащие трансгенные и ГМО-добавки», — подчеркнула собеседница ФАН.

Дерматолог добавила, что подросткам, у которых легкая форма акне, необходимо пользоваться специальными средствами для проблемной кожи, склонной к высыпанию. Чтобы выбрать средство, которое поможет очистить лицо, лучше обратиться к врачу.

Косметолог Егорова рассказала, как подростку избавится от акне
Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей

Ранее заслуженный врач России, главный врач Городской клинической больницы имени Виноградова Ольга Шарапова подтвердила пользу имбиря при простудных заболеваниях. Она добавила, что алкалоид гингерол, содержащийся в имбире, обладает антибактериальными свойствами, а еще благодаря ему имбирные напитки отлично согревают.

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