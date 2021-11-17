Меркель и Лукашенко снова обсудили по телефону миграционный кризис

Минск, 17 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и врио канцлера Германии Ангела Меркель снова провели телефонные переговоры по миграционному кризису.

До этого политики уже созванивались 15 ноября. Темой их переговоров была ситуация вокруг беженцев, которые скопились на белорусско-польской границе. Лукашенко и Меркель также обсудили вопрос оказания гуманитарной помощи мигрантам. Об этом сообщил осведомленный источник.

Как стало известно ранее, глава МИД Эстонии Ева-Мария Лийметс назвала два «требования», которые выдвинул Лукашенко Евросоюзу по ситуации с мигрантами. По ее словам, Европа не собирается выполнять условия белорусского лидера.