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Меркель и Лукашенко снова обсудили по телефону миграционный кризис

Политика
Меркель и Лукашенко снова обсудили по телефону миграционный кризис
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 17 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и врио канцлера Германии Ангела Меркель снова провели телефонные переговоры по миграционному кризису.

До этого политики уже созванивались 15 ноября. Темой их переговоров была ситуация вокруг беженцев, которые скопились на белорусско-польской границе. Лукашенко и Меркель также обсудили вопрос оказания гуманитарной помощи мигрантам. Об этом сообщил осведомленный источник.

Как стало известно ранее, глава МИД Эстонии Ева-Мария Лийметс назвала два «требования», которые выдвинул Лукашенко Евросоюзу по ситуации с мигрантами. По ее словам, Европа не собирается выполнять условия белорусского лидера.

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