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Компания Цукерберга показала прототип собственной VR-перчатки

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 17:30
Технологии
Компания Цукерберга показала прототип собственной VR-перчатки
wikipedia.org  /  Anthony Quintano / CC BY 2.0

Вашингтон, 17 ноября. Компания Марка Цукерберга Meta, которая до недавнего времени носила название Facebook, впервые показала прототип своей VR-перчатки. Необычное устройство должно стать неотъемлемой частью виртуального взаимодействия.

Meta представила прототип перчатки для виртуальной реальности на своем официальном сайте. Устройство, разработанное подразделением Reality Labs, оснастили многочисленными надувными элементами, которые называют пневмоприводами и актуаторами. Специальная система анализирует обстановку и меняет давление в камерах соответствующим образом, что помогает создавать ощущение прикосновения в разных частях ладони.

Если коснуться виртуального предмета в VR-перчатке кончиками пальцев, можно почувствовать ощущение в подушечках. А при взятии объекта в руку актуаторы становятся жестче, чем создают чувство «сопротивления» поверхности.

Meta занимается целым рядом разработок для пребывания в метавселенной. Например, ранее Марк Цукерберг сообщил о создании тонкой роботизированной кожи в его компании.

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Facebook meta вирутальная реальность
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