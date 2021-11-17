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Башар Асад провел встречу со спецпредставителем президента РФ по Сирии

Весь мир
Башар Асад провел встречу со спецпредставителем президента РФ по Сирии
telegram.org  /  رئاسة الجمهورية العربية السورية

Дамаск, 17 ноября. Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад принял делегацию во главе с Александром Лаврентьевым, спецпредставителем президента РФ по Сирии.

Россияне прибыли для участия в совместном заседании координационных органов по возвращению беженцев и перемещенных лиц, которое на днях состоялось в Дамаске.

В ходе встречи стороны высоко оценили положительные результаты, достигнутые в результате активной и эффективной работы, а также усилия обеих сторон, направленные на обеспечение надлежащих условий для возвращения беженцев в свои города и деревни на территории Сирии.

Москва и Дамаск также отметили высокие темпы национального примирения в арабской республике и подчеркнули важность двусторонних отношений и меморандумов о взаимопонимании, подписываемые в ходе встреч координационными органами обеих стран.

«Хотелось бы отметить важность предпринятых на местах действий Российской Федерации, которые воплощаются в практических шагах. Их целью стала помощь сирийскому народу в преодолении последствий войны с терроризмом и в борьбе с несправедливыми санкциями», — заявил Башар Асад.

Сирийский лидер подчеркнул необходимость продолжения встреч и конференций для укрепления отношений на культурном и социальном уровнях параллельно с процессом укрепления межведомственных и государственных связей.

В свою очередь Александр Лаврентьев заявил, что подобные мероприятия будут продолжены на различных уровнях с целью реализации рекомендаций и подписанных соглашений, а также активизации сотрудничества между органами власти в российских и сирийских регионах.

Российская сторона подчеркнула, что целью встреч координационных органов стала не только активизация процесса возвращения сирийских беженцев, но и улучшение ситуации в Сирии, а также укрепление связей двух дружественных народов.

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Все новости / Весь мир / Башар Асад провел встречу со спецпредставителем президента РФ по Сирии
сирия башар асад лаврентьев конференция по беженцам
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