Премьер Армении Пашинян: Ереван готов пойти на мирное соглашение с Баку

Ереван, 17 ноября. Армения предлагала ранее и теперь предлагает властям Азербайджана заключить мирное соглашение. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

По словам Пашиняна, официальный Ереван никогда не отступал от позиции сотрудничества с Баку в рамках Минской группы ОБСЕ и намерен придерживаться этой линии и впредь. Конечной целью двусторонних контактов должно стать заключение полноценного мирного договора, заключил политик.

«Мы предлагали и предлагаем Азербайджану заключить мирное соглашение и заявляли, что всей целью деятельности Минской группы ОБСЕ является заключение мирного договора», — подчеркнул Пашинян в ходе заседания парламента.

Очередное обострение в противостоянии Армении и Азербайджана началось 15 ноября. В этот день, по словам Пашиняна, азербайджанские силы вторглись в соседнюю страну на восточном направлении.