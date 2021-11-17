Публицист Чаусов: Зачем Боррель подчеркнул невозможность военной помощи Украине со стороны ЕС

Представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о том, что ЕС будет и далее оказывать Украине дипломатическую, финансовую и иную экономическую помощь. Однако европейский политик отдельно отметил, что о военной поддержке Украины речи не идет. По словам Борреля:

«У нас нет военного альянса с Украиной… Украина может быть уверена в политической, дипломатической, экономической и финансовой поддержке со стороны Европейского союза».

Заявление это прозвучало на фоне достаточно любопытных политических и информационных процессов, о которых стоит рассказать чуть подробнее. Дело в том, что практически одновременно со словами Борреля в The Daily Telegraph вышла статья бывшего министра обороны Британии Майкла Фэллона, в которой тот как раз призвал ЕС оказать Украине военную помощь. Что характерно, Британия после процедуры Brexit не является частью ЕС, но в дела Евросоюза активно вмешивается и, более того, совершенно открыто что-то Брюсселю «рекомендует» и на что-то «указывает». Впрочем, это типичная позиция Англии, которая и в составе ЕС была вроде бы как «отдельно», но в то же время претендовала на особую роль с ЕС. Характерно, что многие читатели The Daily Telegraph оказались, прямо скажем, не в восторге от предложений экс-министра обороны и написали в комментариях, что и у Британии, и у Евросоюза и без того хватает своих проблем.

Если же говорить о недавнем и активном вмешательстве Англии в дела континентальной Европы, то нельзя не вспомнить тот факт, что на днях в Польшу прибыл британский военный контингент, чтобы «помочь укрепить границу с Белоруссией». В общем, чтобы помочь справиться с потоком мигрантов, которые сейчас скопились на границе Белоруссии и Польши и которых поляки впускать на свою территорию совершенно не горят желанием.

Это, по мнению многих экспертов, стало причиной проведения совместных российско-белорусских учений под Гродно, что вывело миграционный кризис уже в иную, более глобальную, если можно так сказать, плоскость. И с дипломатической точки зрения действия британцев не пошли на пользу ни Польше, ни Европе в целом, только увеличив напряженность на границах.

Если же говорить про Украину, то сведения о стотысячной российской группировке войск на границе с этой страной стали одним из главных сюжетов в мировых медиа. И по этому поводу обеспокоенность выразили, наверное, уже практически все западные лидеры. В частности, 12 ноября глава Госдепартамента США Энтони Блинкен, комментируя данную ситуацию, заявил:

«Мы весьма обеспокоены некоторыми нерегулярными действиями российских вооруженных сил, которые мы наблюдаем на границе с Украиной».

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И, к слову, США, в отличие от Евросоюза, Украине военную помощь и финансирование на модернизацию армии предоставляют вполне свободно и публично. По оценкам аналитиков, еще в 2019 году, с 2014 года, финансовые вливания США в Украину только по военной линии составили более 1,3 миллиарда долларов. Однако, кажется, что в 2021 и США, и НАТО в целом как-то не очень хочется сольно вкладываться в вооружение Украины, да и иных европейских государств. И поэтому со стороны ряда европейских союзников США периодически звучат просьбы, а то и требования о том, чтобы в этот процесс включился и ЕС. Который, если уж на то пошло, ни разу не военный альянс, по образу Североатлантического, а экономическая конгломерация государств, основной целью которой является «создать хорошее и эффективное ведение торговли внутри Европы». Впрочем, иные эксперты определяют цели ЕС в более негативном ключе. А именно:

«Обеспечить расширение рынка сбыта продукции и услуг наиболее развитых стран за счет мирного захвата внутренних рынков менее развитых стран-членов Евросоюза вытеснением с него товаров и услуг последних».

Впрочем, так или иначе, речь все равно идет об экономике и рыночных процессах. И никак не о финансировании вооружения и прочих мероприятиях милитаристского толка. Однако буквально недавно от ЕС финансирования военных нужд затребовала, например, Литва. А в прошлом году министр обороны Латвии Артис Пабрикс внезапно начал «обижаться» на то, что Евросоюз, направив финансовый транш на поддержку экономики этой страны, пострадавшей от последствий коронавируса, «забыл» про нужды латвийской обороны. И это тоже было своеобразным намеком Брюсселю на то, что пора уже расширять сферы финансирования и заниматься оборонными проектами стран-участниц Европейского союза. Правда, уже тогда эксперты однозначно высказались в том смысле, что Брюссель совершенно не интересуют военные проекты вообще и оборонные нужды стран Прибалтики в частности.

Но запросы в Евросоюз о том, чтобы началось финансирование вооружений, продолжаются. И если страны Прибалтики хотя бы входят в ЕС, а потому чисто юридически могут что-то требовать от Брюсселя, то с Украиной вообще отдельная история. Она с ЕС только в ассоциации. То есть, в принципе, все финансовые вливания Евросоюза в экономику Украины — это по большому счету «подарки с барского плеча». Но официальный Киев продолжает что-то там требовать под рассказы о «российской агрессии». Собственно, именно в этом контексте и стоит рассматривать заявление Борреля. Мол, мы, конечно, разделяем ваше беспокойство, но вооружать вас не будем. Лучше решать все дипломатическими методами.

Что же касается дипломатии, то тут все тоже понятно. Встречи в «нормандском формате» пока зашли в тупик, Минские соглашения не соблюдаются, а «Крымская платформа», саммит, проведенный Украиной, чтобы напомнить о себе и своих нуждах, на уровне резолюции постановил примерно то же, о чем сейчас заявляет Жозеп Боррель.

Так что, по большому счету, Украина, как и все эти годы, остается все в том же статусе просителя и того, что называется «удобный информационный повод» в случае возникновения каких-то экономических или политических трений с Москвой. И не более того.