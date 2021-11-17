Политолог Родионов: «Зиму Европе придется пережить без «Северного потока — 2»

Сертификация «Северного потока — 2» приостановлена. Представители Федерального сетевого агентства требуют поменять организационно-правовую форму оператора магистрали Nord Stream 2, чтобы она соответствовала актуальному законодательству Германии. Однако решение о приостановке сертификации носит скорее политический характер, нежели регуляторный, поэтому запуск «Северного потока — 2» рискует быть отложенным до весны 2022 года. Об этом в беседе с ФАН рассказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

По словам эксперта, несмотря на то, что в минэнерго ФРГ шаг назвали «исключительно регуляторным», политический характер этого решения сомнений не вызывает.

«Регулирование российских газопроводов в Европе — это априори вопрос политический. И весь Третий энергопакет был навязан исключительно как средство газового сдерживания России. Стоит напомнить, что Nord Stream 2 AG платит налоги в швейцарском Цуге, где налогообложение куда мягче, чем в Германии. Требование создания немецкой дочки — это попытка установить «Газпрому» новые ограничительные линии и поставить работу оператора «СП-2» под более строгий контроль», — сказал Родионов.

nord-stream2.com / Nord Stream 2

Эксперт убежден, что все эти действия имеют одну цель — затянуть сертификацию. Поскольку противники «Северного потока — 2» давно поняли: раз нельзя остановить проект, то надо максимально осложнить ему жизнь, а для начала — отсрочить момент ввода в эксплуатацию.

«Создание немецкой дочки Nord Stream 2 AG не сильно увеличит сроки рассмотрения: эксперты говорят о паре недель-месяце. Но немецкий регулятор имеет право рассматривать заявку до 8 января, после чего заключение должна дать Еврокомиссия. Ветировать проект она не может, но может затянуть сертификацию еще на 4 месяца — до 8 мая. Таким образом, зиму Европе придется пережить без «СП-2», — подчеркнул Родионов.

Если «Северный поток — 2» не удастся запустить этой зимой, объяснил он, противники российского проекта убьют двух зайцев сразу. Во-первых, будет нанесен очередной имиджевый удар «СП-2». Во-вторых, дадут заработать Украине, чтобы в условиях кардинального снижения виртуального реверса она элементарно не загнулась. Если «СП-2» не начнет работать, «Газпром» не только лишится определенной прибыли, но и будет вынужден бронировать дополнительные мощности украинской ГТС, ведь зиму обещают суровую, спрос возрастет.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

«На этом дело не закончится. В процессе рассмотрения заявки «внезапно» выяснятся несоответствия европейской газовой директиве, начнутся обращения в суды со стороны поляков. Они, кстати, уже имеют удачный опыт с «Северным потоком — 1». В общем, спокойствия не стоит ждать и после того, как газ по новому трубопроводу пойдет в Европу. Уж слишком много факторов против «СП-2», — заключил Родионов.

В случае запуска проекта «Северный поток — 2» в первую очередь пострадает Украина. Как заявил глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко, страна лишится примерно 2 млрд долларов в год. Именно поэтому Киев так отчаянно вставляет палки в колеса российскому проекту.