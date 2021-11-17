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Остановка сертификации «СП-2» приведет к отсрочке запуска проекта до марта 2022 года

Экономика
Остановка сертификации «СП-2» приведет к отсрочке запуска проекта до марта 2022 года
Федеральное агентство новостей

Берлин, 17 ноября. Российский магистральный газопровод «Северный поток — 2» будет введен в эксплуатацию почти через полгода. Такое предложение сделали опрошенные агентством Reuters представители немецкого правительства.

Источники склоняются к тому, что запуск проекта произойдет только весной следующего года.

«Я ожидаю, что запуск "Северного потока — 2" может быть отложен до марта 2022 года», — приводит мнение одного из них ТАСС.

Процесс сертификации оператора газопровода накануне был приостановлен немецким регулятором. От Nord Stream 2 AG требуют передать основной капитал в собственность новой дочерней компании, зарегистрированной в Германии.

Политический обозреватель газеты «Взгляд» Михаил Мошкин уверен, что Германия больше всех заинтересована в скорейшем преодолении барьеров к сертификации «СП-2». Сейчас выходит, что он начнет работать в лучшем случае к концу отопительного сезона.

Теперь Европе предстоит на фоне дорожающего сырья и его дефицита каким-то чудом пережить зиму. Своими действиями ЕС фактически стреляет себе в ногу и рискует еще более жестким витком энергетического кризиса, пишет INFOX.

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германия газ газопровод северный поток 2 сертификация
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