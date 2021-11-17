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Депутат Вассерман прокомментировал идею основателя Amazon Безоса о жизни в космосе
Общество
Депутат Вассерман прокомментировал идею основателя Amazon Безоса о жизни в космосе
wikipedia.org  /  NASA/Rick Guidice/Public Domain

Человечество не сможет активно осваивать космос, пока не найдет способ совершать полеты в тысячи раз дешевле, чем это стоит сегодня. Об этом в беседе с ФАН рассказал депутат Госдумы, публицист, политический консультант Анатолий Вассерман.

Так собеседник издания прокомментировал заявление основателя компании Amazon Джеффа Безоса о том, что человечество перенесет большую часть промышленности в космос, а на Земле будет жить ограниченное число людей.

«Безос далеко не оригинален. Такой вариант впервые рассматривался в литературе, по-моему, более полувека назад. Однако для воплощения этой идеи нужно решить несколько достаточно сложных задач. Во-первых, пребывание в невесомости влияет на здоровье далеко не лучшим образом. Не зря у космонавтов из 24 часов в сутках два-три отведено на физические упражнения», — сказал публицист.

Анатолий Вассерман также обратил внимание и на другую, возможно, ключевую проблему.

«Во-вторых, нужно решить задачу транспортировки сырья на орбиту, готовой продукции на Землю. Это довольно сложная задача. Сейчас, насколько мне известно, отправка килограмма груза на околоземную орбиту стоит примерно килограмм золота. Пока не будет найден способ в тысячи раз дешевле, чем сейчас, перенести производство в космос будет невозможно. Слишком уж велики транспортные издержки», — пояснил собеседник ФАН.

Депутат Вассерман назвал проблемы в мечте основателя Amazon Безоса о жизни в космосе
Федеральное агентство новостей /

В завершение он указал, какое направление, на его взгляд, следует развивать в этой сфере.

«Пока мы пользуемся ракетами на химической энергии, нужно разрабатывать технологии, связанные с ядерной энергетикой. Тогда есть шанс удешевить полет», — подытожил политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с ФАН объяснил спешку Китая в освоении Луны. По его словам, Поднебесной срочно нужно доказать свое первенство в этой сфере.

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