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Узбекистан ввел ограничения на авиатранзит граждан некоторых стран в Белоруссию

Политика
Узбекистан ввел ограничения на авиатранзит граждан некоторых стран в Белоруссию
uzairways.com  /  Пресс-служба аэропорта

Ташкент, 17 ноября. Власти Узбекистана внедрили временный запрет на авиатранзит граждан Ирака, Сирии, Йемена, Ливана, Ливии и Афганистана в Белоруссию.

Решение было принято на фоне обострившегося миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. Там скопилось большое количество беженцев из стран Ближнего Востока и Африки, которые намерены прорваться на территорию Европейского союза. Некоторые страны ЕС уже начали готовиться к строительству стены на границе с Республикой Беларусь.

Как стало известно ранее, граждане Ирака, Сирии и Йемена не смогут воспользоваться услугами компании «Белавиа» в Турции. Об этом сказано в релизе авиакомпании.

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мигранты белоруссия узбекистан
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