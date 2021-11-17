Энергетик Юшков: Россия может наказать Украину углем и электричеством за конфликт в Донбассе

Москва, 17 ноября. Россия располагает двумя мощнейшими инструментами, способными эффективно и безболезненно для Москвы и Европы наказать Украину за провокации в Донбассе. Об этом заявил эксперт по энергетической безопасности Игорь Юшков.

Как объяснил энергетик, Россия может действовать жестко, эффективно и смертельно для Киева в случае, если команда президента Владимира Зеленского решится на эскалацию конфликта в Донбассе. В этом случае главное минимизировать потери для себя и гарантировать, что не пострадает Европейский Союз, чтобы у Брюсселя не было поводов вмешиваться. По этой причине Москва никогда не будет политизировать газовый транзит и прибегать к санкциям, связанным с газом, уверен Юшков.

«Россия не политизирует газовую отрасль. Формально Россия на Украину не продает газ, а только транзитирует топливо через украинскую территорию, и если перекрыть газ на вход в Украину, это будет означать заморозку европейцев, которые вообще не при чем», — заверил эксперт.

vk.com / Игорь Юшков

Таких инструментов, которые могут перекрыть кислород Украине без ущерба третьим сторонам, у России два — электричество и уголь. Эмбарго на эти два товара позволит наказать Киев за провокации в Донбассе, а Москва или Европа при этом не пострадают, констатировал энергетик.

«С электричеством — пожалуйста. Вводите санкции, запрещайте продажу электроэнергии на Украину. Европейцы не пострадают. Мы не зависим от их транзита и для нас будет безболезненно», — заключил Игорь Юшков.

Тарифы на электроэнергию на Украине продолжают расти. Как отметил в своем прогнозе Национальный банк страны, в течение ближайших трех лет стоимость одного киловатта может увеличиться более чем в три раза.