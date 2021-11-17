Главные новости дня: 17 ноября

ФАН публикует дайджест событий за 17 ноября.

Семь человек погибли в результате подрыва автобуса на западе Кабула

Второй за день взрыв произошел в столице Афганистана. Агентство «Аамадж Ньюс» сообщает о семи погибших. По предварительной информации, взрывное устройство сработало в пассажирском микроавтобусе в районе Дехбори. Приблизительно за час до этого аналогичный инцидент произошел в Даште-Барчи. Жертвами взрыва стали четыре человека, еще двоих госпитализировали с ранениями.

Страшный пожар в Воронежской области унес жизни пяти детей и их матери

Утром 17 ноября сотрудникам МЧС Воронежской области поступило сообщение о пожаре. Горел частный дом в селе Костово Ольховатского района. Огонь охватил здание, обрушилась кровля. 33-летняя жительница села и ее дети, находившиеся в здании, погибли. Старшему сыну недавно исполнилось 13 лет.

Приморский депутат Самсонов попал под статью после демонстрации ребенку секс-игрушки

Депутат Законодательного собрания Приморья Артем Самсонов стал фигурантом уголовного дела. Он подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Орудием стала секс-игрушка. Согласно информации от источника, преступление произошло на базе отдыха «Лазурное» во Владивостоке. Народный избранник уверен, что стал жертвой клеветы. Самсонов объявил голодовку и отметил, что свою невиновность готов подтвердить прохождением полиграфа.

Канал МУЗ-ТВ оштрафовали на 1 миллион рублей по делу о пропаганде нетрадиционных отношений

Басманный районный суд Москвы рассмотрел дело об административном правонарушении, совершенном МУЗ-ТВ. Телеканал признали виновным и назначили ему наказание в виде штрафа, сообщил источник ФАН. О начале разбирательства стало известно в конце октября. Предполагается, что поводом для обращения в суд послужил июньский эфир с премии МУЗ-ТВ, на которой присутствовал тиктокер Даня Милохин. Он был одет в наряд, сшитый из мужского костюма и женского платья.

Марка Рудинштейна госпитализировали с сердечным приступом в Москве

Агентство городских новостей Москва / Андрей Любимов

Продюсер, актер и кинокритик Марк Рудинштейн попал в одну из московских больниц. Его госпитализировали с сердечным приступом. Еще в сентябре Рудинштейн перенес экстренную операцию по стентированию коронарных артерий. После хирургического вмешательства все шло хорошо, но утром 16 ноября продюсер пожаловался на боли в сердце. Кинокритику вызвали скорую, после чего отвезли в больницу. У актера диагностировали инфаркт миокарда.

Последний глава Минздрава СССР Игорь Денисов скончался на 81-м году жизни

В Москве скончался последний министр здравоохранения Советского Союза Игорь Денисов. Академик РАН ушел из жизни в возрасте 80 лет. Причина смерти Денисова не называется.

Четверо россиян задержаны на территории самопровозглашенной Республики Косово

Сотрудники полиции непризнанной самопровозглашенной Республики Косово задержали автомобиль с сербскими номерами, в котором находились четверо граждан России. По словам самих задержанных, они направлялись на арендованной машине в Нови-Пазар, чтобы посмотреть местные достопримечательности. На момент остановки автомобиля россияне не имели при себе паспортов, поэтому было принято решение задержать их на 48 часов для установления личности каждого.

Рабочий получил переломы после обрушения стеллажей с алкоголем на складе в Красноярске

Стеллажи со спиртными напитками обвалились на одном из складов Красноярска. Во время ЧП пострадал сотрудник. Инцидент произошел в здании на улице Калинина, 175/1. По данным источника ФАН, склад принадлежит сети магазинов «Русский разгуляйка». В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео, на котором запечатлены последствия обрушения. ЧП не обошлось без пострадавших.

Владимир Кехман окончательно снял с репертуара МХАТа спектакль «Чудесный грузин» с Бузовой

Генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман снял с репертуара спектакль «Чудесный грузин», в котором одну из ролей исполняла певица Ольга Бузова. В разговоре с журналом Forbes Кехман рассказал об изменении репертуара. По его словам, несколько спектаклей будут сняты, от «Чудесного грузина» он окончательно отказался.