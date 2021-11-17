Экс-худрук МХАТа Бояков отказался вмешиваться в дела Кехмана и театра

Москва, 17 ноября. Бывший худрук МХАТ имени Горького, режиссер Эдуард Бояков не стал вмешиваться в дела театра и его нового гендиректора — Владимира Кехмана. Он отказался давать какие-либо комментарии, касающиеся МХАТ, в беседе с ФАН.

Кехман объявил об исключении из репертуара театра нашумевшего спектакля «Чудесный грузин», одну из ролей в котором играла певица и телеведущая Ольга Бузова. По словам гендиректора, такая же судьба может ждать еще три–четыре постановки. Корреспондент ФАН попросил Боякова, уволившегося из МХАТа более двух недель назад, прокомментировать эту ситуацию.

«Нет, нет, нет… Я не комментирую», — заявил в ответ режиссер.

Бывший худрук пояснил, что не хочет говорить о репертуаре МХАТа. Кроме того, Бояков отказался давать комментарии, затрагивающие все происходящее в театре.

Бывший завлит МХАТ имени Горького Мария Ватутина говорила, что новое руководство театра хочет снять с репертуара все спектакли, поставленные при Боякове. При этом, по ее словам, на сцену хотят вернуть постановки времен почетного президента МХАТ Татьяны Дорониной.